こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デジタルマーケティングを専門家から体系的に学ぼう ウェブ解析士についてご案内します（9月14・27日 無料オンライン説明会）
2025年9月14日（日）27日（土）10：00～11：00 ウェブ解析士認定講座 オープンセミナー
ウェブ解析士ってどんな資格？ 実務に役立つ？ 取得にはどんな学習が必要？ 社員に取得してもらいたいけれど難易度はどれくらい？ 一般社団法人ウェブ解析士協会は2025年9月、ウェブマーケティングの資格「ウェブ解析士」の取得を検討中の方向けに無料で説明会を開催します。
▼詳細・申し込み
9月14日（日）10：00～11：00
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/188102
9月27日（土）10：00～11：00
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/187925
■セミナー概要
ウェブ解析士・上級ウェブ解析士資格の無料説明会です。
資格を取得すると実務にどう役立つのか、資格取得にはどんな学習が必要かなどの疑問にお答えします。
オンラインなのでどこからでも視聴できます。お気軽にご参加ください。
このような方にとって有益なセミナーです
新たなビジネス機会を作りたい
デジタルマーケティングの基礎を学びたい
社内でマーケティング人材を育てたい
■開催概要
日付：2025年9月14日（日）27日（土）10：00～11：00
形式：オンライン
費用：無料
■注意事項
カメラはオフで大丈夫です。
マイクは常時ミュートでお願いします。
動画や資料配布などはございません。
講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。
コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
■講師
嶋津幸太（しまづ・こうた）
WACA認定ウェブ解析士マスター
シエンプレ株式会社 カスタマーサクセス推進部 マネージャー
（略歴）
2011年シエンプレ入社。
シエンプレのサービス部門責任者として多くの案件に携わる。
警察庁の案件では長年に渡り統括責任者を努めIHC日本代表として国際会議にも出席。
9月27日
細田祐平（ほそだ・ゆうへい）
WACA認定ウェブ解析士マスター
（略歴）
コンサルティング会社にて、通信業界向けに事業開発支援を行う。その後、SNSマーケティング支援会社を共同創業し、リード獲得から営業まで担当、100社以上の支援に携わった。現在は、新規事業開発やマーケティング支援のコンサルタントとして活動。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、必要な能力や知識を身につけられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
9/14講座詳細
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-open/52188/
9/27講座詳細
https://membership.waca.or.jp/course/seminar-open/52103/
ウェブ解析士Q&A
https://www.waca.or.jp/faq/study/
