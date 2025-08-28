デジタルマーケティングを専門家から体系的に学ぼう　ウェブ解析士についてご案内します（9月14・27日 無料オンライン説明会）





9月14日









嶋津幸太（しまづ・こうた）WACA認定ウェブ解析士マスターシエンプレ株式会社 カスタマーサクセス推進部 マネージャー（略歴）2011年シエンプレ入社。シエンプレのサービス部門責任者として多くの案件に携わる。警察庁の案件では長年に渡り統括責任者を努めIHC日本代表として国際会議にも出席。9月27日細田祐平（ほそだ・ゆうへい）WACA認定ウェブ解析士マスター（略歴）コンサルティング会社にて、通信業界向けに事業開発支援を行う。その後、SNSマーケティング支援会社を共同創業し、リード獲得から営業まで担当、100社以上の支援に携わった。現在は、新規事業開発やマーケティング支援のコンサルタントとして活動。