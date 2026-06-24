セブン銀行、1年もの定期預金で特別金利1.200% - 抽選でカタログギフトも当たる夏の定期預金キャンペーン

セブン銀行、1年もの定期預金で特別金利1.200% - 抽選でカタログギフトも当たる夏の定期預金キャンペーン