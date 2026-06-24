セブン銀行、1年もの定期預金で特別金利1.200% - 抽選でカタログギフトも当たる夏の定期預金キャンペーン
セブン銀行は6月23日〜8月31日まで、「夏の定期預金キャンペーン」を実施している。
夏の定期預金キャンペーン
同キャンペーンでは、すべての人を対象に、期間中に新規で定期預金1年もの(期間1年超2年未満の満期日指定も対象)を作成すると、特別金利年1.200%(税引後 年0.956%)を適用する。ダイレクトバンキングサービス、セブン銀行ATMどちらで作成した定期預金も対象。すでにセブン銀行で普通預金口座を保有する人も、普通預金残高を対象の定期預金へ振り替えることで本キャンペーンの対象となる。
さらに、キャンペーン期間中に定期預金1年ものへ新たに100万円以上預け入れた人の中から、抽選で100名にWebカタログギフト(税抜1万円相当)をプレゼントする。
なお、12月31日まで、期間中にセブン銀行口座を新規開設し、月末時点の普通預金残高が10万円以上の人を対象に、翌月のセブン銀行ATM時間外手数料が何度でも無料(対象期間は口座開設当月末から1年間)となる「ATM手数料無料キャンペーン」も実施している。
キャンペーンの詳細は特設ページで確認できる。
夏の定期預金キャンペーン
同キャンペーンでは、すべての人を対象に、期間中に新規で定期預金1年もの(期間1年超2年未満の満期日指定も対象)を作成すると、特別金利年1.200%(税引後 年0.956%)を適用する。ダイレクトバンキングサービス、セブン銀行ATMどちらで作成した定期預金も対象。すでにセブン銀行で普通預金口座を保有する人も、普通預金残高を対象の定期預金へ振り替えることで本キャンペーンの対象となる。
なお、12月31日まで、期間中にセブン銀行口座を新規開設し、月末時点の普通預金残高が10万円以上の人を対象に、翌月のセブン銀行ATM時間外手数料が何度でも無料(対象期間は口座開設当月末から1年間)となる「ATM手数料無料キャンペーン」も実施している。
キャンペーンの詳細は特設ページで確認できる。