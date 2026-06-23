SNSで話題を呼んだ「あんぱんにクーリッシュ注入」、公式コラボで専用あんぱんが生まれてしまう

ロッテの人気アイスブランド「クーリッシュ」を注入して食べる、“クーリッシュ専用”のあんぱんが誕生します。

6月29日から東京・三鷹市の人気老舗ベーカリー「トーホーベーカリー」が、「ミニクーリッシュ バニラ」とコラボして発売するのが、その名もずばり「クーリッシュ専用あんぱん」です。

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「クーリッシュ専用あんぱん」は、SNSで話題を呼んだアレンジレシピ「あんぱんクーリッシュ」を楽しむための商品。「クーリッシュ」をあんぱんに注入して食べることを想定して作られています。

甘さ控えめのつぶあんを使用し、パンの中には意図的に空洞が用意されています。さらに表面には注入口を示すピックが刺さっているなど、中身も見た目も特別仕様の一品。

トーホーベーカリー担当者は「あんこはかなり低糖度に抑えて、パン生地との一体感を何度も試作を重ねました」と開発秘話を明かし「パン好きの方にもクーリッシュファンの方にも楽しんでいただける商品に仕上がったと思います」とコメントしています。

商品は「ミニクーリッシュ バニラ」とのセットで販売されるため、自分で量を調整しながら注入することが可能です。また、あんぱん単体でも販売されるためバニラ以外のフレーバーや、通常サイズのクーリッシュを入れたい、という人にもぴったり。

販売は東京・三鷹市にあるトーホーベーカリーの店舗にて、6月29日から8月8日までの期間限定で行われます。

価格は「クーリッシュ専用あんぱん」と「ミニクーリッシュ バニラ」のセットが税込356円（イートインの場合は税込363円）、「クーリッシュ専用あんぱん」単品は税込248円です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062302.html