モスバーガーを展開するモスフードサービスは、2025年に販売し約1週間で完売した、1箱（2個）で1尾分の国産うなぎを使用した逸品「『モスの匠味（たくみ）』炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」を、土用の丑の日に合わせて数量限定で販売する。【写真】うな重をモス流にアレンジ！笹の葉で包まれたモス史上最もぜいたくな“うな重バーガー”あす26日午後3時からネット特別予約注文とモス公式オンラインショップでの予約販売