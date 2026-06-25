夏の訪れを感じる6月初旬。国会では皇族数の確保に向けた皇室典範の改正について議論が進む中、アメリカに暮らす小室さん一家の週末の過ごし方は……。＊＊＊【写真を見る】“腹チラ”デニムで…小室眞子さんの「ルンルン」な姿雰囲気はルンルン6月初旬の週末、もうすぐ正午になろうという時間。米国コネチカット州のショッピングエリアを一人の女性が歩いていた。秋篠宮家の長女、小室眞子さん（34）その人である。Tシ