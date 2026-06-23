【Ｗ杯Ｉ組・第２節】連勝のフランス＆ノルウェーが決勝Ｔ進出を決める！ セネガルとイラクは連敗で勝点ゼロ
北中米ワールドカップで現地６月22日、グループＩ第２節の２試合が行なわれた。
フランス対イラクは、フランスが３−０で完勝。ノルウェー対セネガルは、ノルウェーが３−２で競り勝った。
この結果、フランスとノルウェーが連勝を飾り、決勝トーナメント進出を確定。勝点６で並び、得失点差で上回るフランスが首位だ。
フランスとノルウェーは最終節で激突。もう１つのカードは、共に連敗で勝点ゼロのセネガル対イラクだ。
グループＩ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
フランス ３−１ セネガル
ノルウェー ４−１ イラク
▼第２節
フランス ３−０ イラク
ノルウェー ３−２ セネガル
▼第３節（日本時間で６／27 ４時にキックオフ）
ノルウェー対フランス
セネガル対イラク
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
フランス対イラクは、フランスが３−０で完勝。ノルウェー対セネガルは、ノルウェーが３−２で競り勝った。
この結果、フランスとノルウェーが連勝を飾り、決勝トーナメント進出を確定。勝点６で並び、得失点差で上回るフランスが首位だ。
フランスとノルウェーは最終節で激突。もう１つのカードは、共に連敗で勝点ゼロのセネガル対イラクだ。
グループＩ／ここまでの結果と今後の予定
▼第１節
フランス ３−１ セネガル
ノルウェー ４−１ イラク
▼第２節
フランス ３−０ イラク
ノルウェー ３−２ セネガル
▼第３節（日本時間で６／27 ４時にキックオフ）
ノルウェー対フランス
セネガル対イラク
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！