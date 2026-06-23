「まじかよ…」「最悪だ」３大会ぶりに決勝T進出も…ドイツ代表の公式発表にSNS騒然！「めっちゃきつくないか」【W杯】
ドイツサッカー連盟（DFB）は現地６月22日、同国代表のDFニコ・シュロッターベックが左足首の内側側副靭帯を損傷したと発表。数か月間の離脱となり、残りの北中米ワールドカップを欠場することが決定した。当面の間は、チームとともにアメリカに滞在する。
26歳のDFは20日に行なわれたグループステージ（Ｅ組）第２節のコートジボワール戦で負傷。ハーフタイムでの交代を余儀なくされていた。
この悲報にSNS上ではファンから「まじかよ…」「残念だな」「今大会のドイツついてなさすぎる」「最悪だ」「こんなに悲しいことはない」「気の毒すぎる」「めっちゃきつくないか」といった声があがっている。
すでに３大会ぶりの決勝トーナメント進出を決めているドイツ。主力CBの欠場は、今後の戦いにおいて小さくない痛手となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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