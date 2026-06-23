元中日でＭＬＢナショナルズ２Ａハリスバーグから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２７日のファーム・リーグ、阪神戦（ＳＧＬ）での巨人デビューを照準に調整を進めていることが２２日、分かった。１８日に入団会見を行い、前日２１日まで１軍で練習。数回の２軍での調整登板を経て、状況次第では７月中の１軍デビューの可能性も出てくる。

２軍での伝統の一戦から、小笠原の新天地での第一歩が踏み出されることになりそうだ。加入後最初の実戦として２７日のファーム・リーグ、阪神戦にターゲットを定めていることが判明。登板順、イニング数は流動的だが、順調ならば、１８日の入団会見から１０日足らずで“Ｇデビュー”を果たすことになる。

入団会見後と１９〜２１日は１軍の練習に参加。新たな仲間たちと汗を流し、２１日は本拠地・東京Ｄのブルペンで加入後初の投球練習を行い、３０球を投じた。日米の球の違いはあれど、好感触だったという。「途中加入ということを考えたら、すぐ結果を残さないといけない。なるべく一日でも早く実戦に復帰したい」と本人も早期の実戦登板へ意欲を示しており、米国での最終登板から約３週間ぶりのマウンドへ向けて調整を進めている。

２年ぶりの日本球界復帰となった左腕。２軍での調整登板を経て１軍マウンドへ向かうことになるが、橋上監督代行は「本人と確認の上で何試合か下で投げてもらう形になると思う。試合、イニングはあれだけの選手ですから、ある程度コミュニケーションを取りながら本人の意思を尊重してという形になる」と説明。今後の状況次第にはなるが、滞りなくイニング、球数を増やし、ボールへの適応なども進めば、７月中の１軍デビューの可能性が見えてくる。

戸郷、井上、ドラフト１位・竹丸、西舘、ウィットリー、則本、田中将らが回っている今季の先発ローテ。その中に２１年から４年連続規定投球回に到達するなど経験豊富な背番号９８の新加入戦士が入れば、さらに厚みが増す上に、競争もし烈を極めそうだ。「期待に応えるパフォーマンスをしてチームの目標のリーグ優勝、日本一を取れるように頑張りたい」という言葉を形に変えるべく、着々と前へ進んでいく。