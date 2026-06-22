「前半はほとんど眠りかけた」ベルギーの試合は退屈？ イブラヒモビッチが告白「後半は寝た」。またも引き分け「何もない。語るべきことはあまりない」【Ｗ杯】
あまりにも退屈だったのかもしれない。
ベルギー代表は現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＧ第２節で、イラン代表と対戦。ボールポゼッションで上回り、23本ものシュートを放ったが、いずれも不発に。０−０で引き分けた。
初戦のエジプト戦も１−１のドローで、ベルギーはいまだ勝利がない。
開催国アメリカのメディア『FOX Sports』で解説を務める元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチは、「前半はほとんど眠りかけた」とベルギーのイラン戦を振り返る。「後半は、眠ってしまったよ」とも。
「だから、この試合については、何もない。語るべきことはあまりない。また引き分けだ。次の試合で何が起こるか見てみよう」
ベルギーは最終節でニュージーランドと相まみえる。イブラヒモビッチを眠らせない戦いを見せたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
ベルギー代表は現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＧ第２節で、イラン代表と対戦。ボールポゼッションで上回り、23本ものシュートを放ったが、いずれも不発に。０−０で引き分けた。
初戦のエジプト戦も１−１のドローで、ベルギーはいまだ勝利がない。
開催国アメリカのメディア『FOX Sports』で解説を務める元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチは、「前半はほとんど眠りかけた」とベルギーのイラン戦を振り返る。「後半は、眠ってしまったよ」とも。
「だから、この試合については、何もない。語るべきことはあまりない。また引き分けだ。次の試合で何が起こるか見てみよう」
ベルギーは最終節でニュージーランドと相まみえる。イブラヒモビッチを眠らせない戦いを見せたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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