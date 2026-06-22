イランと０−０ドローのベルギー。23本のシュートも不発に終わった。（C）Getty Images

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　あまりにも退屈だったのかもしれない。

　ベルギー代表は現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＧ第２節で、イラン代表と対戦。ボールポゼッションで上回り、23本ものシュートを放ったが、いずれも不発に。０−０で引き分けた。

　初戦のエジプト戦も１−１のドローで、ベルギーはいまだ勝利がない。

　開催国アメリカのメディア『FOX Sports』で解説を務める元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチは、「前半はほとんど眠りかけた」とベルギーのイラン戦を振り返る。「後半は、眠ってしまったよ」とも。
 
「だから、この試合については、何もない。語るべきことはあまりない。また引き分けだ。次の試合で何が起こるか見てみよう」

　ベルギーは最終節でニュージーランドと相まみえる。イブラヒモビッチを眠らせない戦いを見せたいところだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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