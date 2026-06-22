たった３分で経済効果800億円！ 賛否両論のW杯新ルール「給水タイム」は選手のためか、広告のためか…世界的名将が猛批判した理由

北中米W杯の全試合で新たに導入されたハイドレーションブレイク。前半と後半に１回ずつ、選手が給水を行なうための３分間の給水タイムだが、前後半45分ずつというサッカーの歴史が、この新ルールの影響で少し変わろうとしている。

【画像】ハイドレーションブレイクが日本代表にとって有利になり得る後半の戦術

世界的名将は批判「この変更は多くを奪う」

北中米W杯で導入されたハイドレーションブレイクが、ピッチ内外で大きな論争を呼んでいる。開催地は米国、カナダ、メキシコ。夏場の高温多湿や移動距離を考えれば、選手保護という目的自体には十分な合理性がある。

しかし、今回のルールは従来の暑熱対策とは性格が違う。気温や湿度が一定の基準を超えた場合だけではなく、空調の効いた屋内のスタジアムや比較的涼しい時間帯でも、原則として全試合で実施される。

つまり、ハイドレーションブレイクは臨時の安全措置ではなく、試合の構造に最初から組み込まれた新しい中断時間になった。

この制度に強く異議を唱えたのが、ウルグアイ代表のマルセロ・ビエルサ監督だ。スペイン紙『アス』は6月21日、ビエルサ監督が会見でハイドレーションブレイクを厳しく批判したと報じた。

「2つではなく4つの時間帯でプレーすることは、サッカーを解釈するために築かれてきた概念や文化を変えてしまう」

「この変更は何も加えず、多くを奪う」

「サッカーには以前、ある特徴があった。今は別の特徴を持つものになった」

ビエルサ監督の批判の核心は、給水そのものではない。問題にしているのは、試合が前後半45分ずつの連続した競技から、約22分ごとに区切られる「4分割の競技」へ近づくことだ。

サッカーの本質的な魅力は、時計が止まらず、攻守の流れが連続する中で試合が展開していくことにある。押し込む時間、耐える時間、疲労によって判断が鈍る時間、そこで生まれる偶然と必然が、試合の表情をつくってきた。

しかし、3分間の中断が制度化されれば、劣勢のチームは呼吸を整え、監督は戦術を修正できる。逆に、勢いに乗っているチームは流れを切られる。ASの記事も、ウルグアイがサウジアラビア戦で反撃に向かう心理的に良い時間帯にブレイクの影響を受けたと指摘している。これは単なる水分補給ではなく、事実上のタイムアウトに近い。

もう一つの争点が、経済効果である。FIFAは選手の安全を前面に出す一方、放送ビジネス上の価値は極めて大きい

30秒枠のCMが1億円以上に

前出の『アス』によれば、ハイドレーションブレイク中には広告放映が可能となり、ブレイク開始直後の20秒と再開前の30秒を除いた最大2分10秒をCMに使える。30秒CMなら1回のブレイクで最大4本、1試合で8本前後の新たな広告枠が生まれる計算だ。

メキシコの現地紙では、104試合全体でハイドレーションブレイクが計624分、つまり約10時間分の新たな広告在庫になるとの試算を紹介している。潜在的な広告収入は約5億ドル。これは円換算すると、約808億円に相当する。

また、米Foxの広告収入について、ハイドレーションブレイクだけで2億5000万ドル（約404億円）から3億ドル（約485億円）規模になるとの試算もある。さらにアメリカ代表戦など注目カードでは30秒枠が75万ドル（約1億2100万円）に達するとの見方もあり、放映権料の回収に直結する巨大な商機になっている。

この仕組みは、アメリカのスポーツ文化と相性がいい。人気のバスケットボール、アイスホッケー、アメリカンフットボールはいずれも、クオーター制やタイムアウト、プレー間の停止を前提に発展してきた。

競技のリズムは細かく区切られ、その区切りがテレビ広告やスポンサー露出と結びつく。視聴者にとっても、中断中にCMや解説が入ることは自然な体験だ。

一方、サッカーは違う。時計は止まらず、プレーの連続性そのものが緊張感を生んできた。もちろん、VARや負傷対応、交代によって現代サッカーの中断は増えている。

それでも、あらかじめ決められた商業的に利用可能な中断が前後半に1回ずつ入る意味は大きい。北中米W杯のハイドレーションブレイクは、サッカーを完全に米国型スポーツへ変えるものではない。だが、テレビにとって売りやすい形へ競技を少し近づける制度であることは否定しにくい。

では、日本代表にとって、この制度はメリットとデメリットのどちらが大きいのか。

日本代表にはややメリットが多いか

短期的には、メリットも小さくない。日本は運動量、連動したプレス、攻守の切り替えを武器にするチームであり、暑熱環境下では給水と体温管理の機会が増えること自体はプラスに働く。

特に北中米の夏は、湿度や日差し、移動による負荷も大きい。3分間で水分を取り、呼吸を整え、次の局面に入れることは、終盤の運動量を保つ助けになる。

戦術面でも利点はある。森保一監督のチームは、試合中に相手の立ち位置を見ながら修正する力を重視してきた。ハイドレーションブレイクは、選手を集めて守備の基準点やプレスの方向、サイドの使い方を整理する時間になる。

相手がシステムを変えた直後や、押し込まれている時間帯には、貴重な再設計の機会になるだろう。

一方で、デメリットも明確だ。日本が主導権を握っている時間帯にブレイクが入れば、相手に無料の立て直し時間を与えることになる。

日本の強みは、相手を走らせ、判断を遅らせ、時間の経過とともにズレを広げるところにある。そこで試合が止まれば、相手の疲労や混乱をリセットしてしまう可能性がある。

総合すれば、日本代表にとっては、わずかにメリットが上回るとみる。理由は、この制度を準備によって活用できるチームだからだ。ブレイクを単なる給水時間と考えるのではなく、22分、67分を試合設計に組み込めるか。誰が監督の指示を受け、誰に伝達し、再開直後の1分をどう使うか。

そこまで準備できれば、ハイドレーションブレイクは不確定要素ではなく、戦術上の資源になる。

特に選手交代で試合の流れを大きく変えることの多い日本代表にとっては有利に働くことが多いだろう。

ただし、ビエルサ監督の問題提起は軽視できない。選手保護と商業的価値は両立し得るが、後者が前者を上回って見えた瞬間、制度への信頼は揺らぐ。ハイドレーションブレイクは、暑さから選手を守るための3分間である。同時に、サッカーが何によってサッカーであり続けるのかを問い直す3分間でもある。

取材・文／集英社オンライン編集部