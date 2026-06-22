【TVアニメ「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」】 7月 放送予定

ファンギルドは、7月7日より放送予定のTVアニメ「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」に関する新情報を公開した。

マンガ「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」（マンガ：黒川くさび氏/原作：やきいもほくほく氏）は、異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」の人気電子コミックを原作とした「ライトアニメ」作品。

今回は、本作のエンディング主題歌と、追加キャスト情報およびティザーPV第2弾が公開された。また、新作アニメのPVを一挙配信する生放送番組「つづきみ」にて、本作のティザーPV（フルバージョン）が放送される予定となっている。

【【7月7日放送開始！】アニメ_身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でしたティーザーPV第2弾【EDテーマ解禁】】

□「つづきみ」URL

TVアニメ「身代わり令嬢を救ったのは冷酷無慈悲な氷の王子の愛でした」最新情報

エンディング主題歌情報

エンディング主題歌「とけて煌る」

歌：neNna

作詞・作曲：ササノマリイ

本作のエンディング主題歌「とけて煌る」の歌唱を担当するのは、neNnaさん。作詞・作曲は、シンガーソングライターのササノマリイ氏がてがけている。

本作の世界観である「冷たさ」を感じられつつ、お互いを想う気持ちによって氷が解けていくようなイメージの楽曲となっている。また、アーティストらのコメントも寄せられている。

【neNna（ネンナ）さんのコメント】

初のアニメのエンディングをこの作品で務めさせていただき大変光栄です。ありがとうございます。

冷酷無慈悲な王子と純粋無垢な身代わり令嬢、2人を阻む人達と闘いながら、不器用にもお互いを想い合う、ドキドキ、ハラハラ、キュンキュン、全てが詰まった作品。王子のまっすぐな愛とカトリーナの謙虚な性格、どんどん仲が深まっていく姿を応援したくなります。

楽曲にはカトリーナの過去の残酷さ心の叫びを、原作を拝見して得た感情の全てが盛り込まれています。この素晴らしい作品に出会えた事、また素晴らしい製作陣の皆様に感謝しています。

【ササノマリイ氏のコメント】

作詞作曲をさせて頂きましたササノマリイです。

「とけて煌る」は、物語の世界に合うような、力強く、かつ氷感のある走り抜けるようなリズムとともに、キーになる愛のあたたかさも出せたらな、というテーマで制作しました。

neNnaさんの歌声の魅力がひかる曲になるように形作っていきました。作品とともに楽しんで頂けたら嬉しいです。

【ササノマリイ氏 プロフィール】

耳に残るメロディラインと融合された深度のあるサウンドデザインが特徴的なサウンドプロデューサー、シンガー。人気ゲーム「プロジェクトセカイ」への楽曲提供から様々なアーティストへの楽曲提供、サウンドプロデュースを行なうほか、3人組の音楽ユニットDiosとしても活動し話題を集める。

追加キャスト情報

先日発表されたメインキャストに加え、このたび新たな出演キャスト情報が公開された。あわせて、各キャストから寄せられたコメントとプロフィールを紹介する。

ニナ役：市ノ瀬 加那さん

【市ノ瀬 加那（いちのせ かな）さんプロフィール】

北海道出身、12月20日生まれ。シグマ・セブン所属。

第15回声優アワード新人女優賞、第18回声優アワード主演声優賞を受賞。主な出演作として「機動戦士ガンダム 水星の魔女」（スレッタ・マーキュリー役）、「葬送のフリーレン」（フェルン役）、「メイドさんは食べるだけ」（橘スズメ役）などがある。

トーマス役：千葉 翔也さん

【千葉 翔也（ちば しょうや）さんプロフィール】

東京都出身、8月29日生まれ。

主な出演作は、アニメ「青のオーケストラ」（青野一）、「アオのハコ」（猪股大喜）、「ようこそ実力至上主義の教室へ」（綾小路清隆）、「氷の城壁」（雨宮湊）、「多聞くん今どっち!?」（坂口桜利）、「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」（エル）など多数。

サシャバル伯爵夫人役：日笠 陽子さん

【日笠 陽子（ひかさ ようこ）さんプロフィール】

神奈川県出身、7月16日生まれ。i.nari 所属。

第19回声優アワード 助演声優賞を受賞。主な出演作品は、「けいおん！」秋山澪役、「キングダム」羌瘣役、「SHAMAN KING/SHAMAN KING FLOWERS」麻倉葉・麻倉花役、「呪術廻戦」庵歌姫役など、数多くの作品に出演。幅広い役柄を演じ分け、活躍の場を広げている。

シャルル役：青木 瑠璃子さん

【青木 瑠璃子（あおき るりこ）さんプロフィール】

埼玉県出身、3月24日生まれ。アスレーべン所属。

主な出演作品は、「レッツゴー怪奇組」メチャ子役、「北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」マミヤ役、「女神のカフェテラス」幕澤桜花役、「BEYBLADE X」冥殿メイコ役、「アイドルマスターシンデレラガールズ」多田李衣菜役、「ウマ娘 プリティーダービー」エアグルーヴ役など。