アン・ハサウェイが第3子妊娠 ふっくらお腹を披露
映画『プラダを着た悪魔2』をお披露目したばかりのアン・ハサウェイ（43）が、インスタグラムにて大きく膨らんだお腹を披露。夫アダム・シュルマンとの間に第3子を授かったことを公表した。
【写真】ふっくらお腹を披露したアン・ハサウェイ
現地時間6月19日にインスタグラムを更新したアンは、白いツーピースを着てお腹を手で隠し、カメラの前に登場。バーバラ・ルイスの「Baby， I’m Yours」にのせて手を広げると、すっかり大きくなったお腹があらわになり、いたずらっぽい表情で第3子妊娠を報告した。キャプションには曲にちなんで、「ベイビー、私はあなたのもの（Baby， I’m Yours）」と、キスマークを添えて綴られている。
アンは2012年に、俳優でプロデューサー、ジュエリーデザイナーでもあるアダムと結婚し、2016年に長男ジョナサン、2019年に次男ジャックを出産した。アンの報告には、同じく第3子妊娠中のナタリー・ポートマンから「おめでとう、アン！！！」と反応が寄せられたほか、プリヤンカー・チョープラーやリリー・コリンズ、ケイト・ハドソン、ジジ・ハディッド、スキ・ウォーターハウス、ジュリアン・ムーア、ミシェル・ファイファーら女性セレブたちからのお祝いメッセージが殺到している。
なお、『プラダを着た悪魔2』の世界プロモーションを終えたばかりのアンは、この後ジェシカ・チャステインと共演する『隣人たち』の日本公開を控えるほか、デヴィッド・ロウリー脚本・監督の『Mother Mary（原題）』、ユアン・マクレガー共演の『オークストリートの異変』、クリストファー・ノーラン監督の『オデュッセイア』、ダコタ・ジョンソン＆ジョシュ・ハートネット共演の『ヴェリティ／真実』の公開が控える。
Page Sixによると、現在は南仏サントロペにて家族や親しい友人と一緒に、バカンスを取っている模様。ひと時休みをとったのち、プロモーション活動に復帰するものとみられる。
引用：「アン・ハサウェイ」Instagram（＠annehathaway）
【写真】ふっくらお腹を披露したアン・ハサウェイ
現地時間6月19日にインスタグラムを更新したアンは、白いツーピースを着てお腹を手で隠し、カメラの前に登場。バーバラ・ルイスの「Baby， I’m Yours」にのせて手を広げると、すっかり大きくなったお腹があらわになり、いたずらっぽい表情で第3子妊娠を報告した。キャプションには曲にちなんで、「ベイビー、私はあなたのもの（Baby， I’m Yours）」と、キスマークを添えて綴られている。
なお、『プラダを着た悪魔2』の世界プロモーションを終えたばかりのアンは、この後ジェシカ・チャステインと共演する『隣人たち』の日本公開を控えるほか、デヴィッド・ロウリー脚本・監督の『Mother Mary（原題）』、ユアン・マクレガー共演の『オークストリートの異変』、クリストファー・ノーラン監督の『オデュッセイア』、ダコタ・ジョンソン＆ジョシュ・ハートネット共演の『ヴェリティ／真実』の公開が控える。
Page Sixによると、現在は南仏サントロペにて家族や親しい友人と一緒に、バカンスを取っている模様。ひと時休みをとったのち、プロモーション活動に復帰するものとみられる。
引用：「アン・ハサウェイ」Instagram（＠annehathaway）