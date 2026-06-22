マイネット<3928.T>は後場動意。上昇率は一時８％を超えた。きょう正午ごろ、スマホアプリやパソコンゲームなどで提供されるデジタルトレーディングカードのオンライン抽選時におけるデータ処理負荷を大きく削減するシステムを開発したと発表しており、株価の刺激材料となっている。



マイネットによると、従来の抽選システムでは複数枚を同時購入する際に目玉となる希少なカードが最低１枚含まれる「ボックス買い」を実現する場合は、事前に数万通りの抽選結果のリストを計算しデータベースに保持しておく必要があった。今回開発した新システムではユーザーが新品のボックスやカードを開封する都度に計算を実施し中身を確定させるため、事前計算やデータベースが不要になり、システム全体の処理コストを大きく抑えることができるという。



出所：MINKABU PRESS