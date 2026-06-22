「これが2人、3人だとさらに…」子ども預ける費用でパート代が吹き飛ぶ？ 放課後クラブのインフラ不足と費用の壁に悩む女性

週5日、1日8時間労働は、独身や専業主婦（夫）のパートナーがいれば難なくこなせるかもしれないが、共働きでの子育てとなると話はまったく変わってくる。

投稿を寄せた愛知県の40代女性（サービス・販売・外食）は、子育て中のフルタイム勤務について「正直、独身や家庭を持ってても相手が専業であれば可能だと思います」と前置きしつつ、その過酷さを語った。（文：篠原みつき）

預け先の放課後クラブも「働いてもらえる人がいないと成り立ちません」

女性がフルタイムは厳しいと断言する理由は、単なる体力や時間の問題だけではなく、預け先のインフラ不足にもあるようだ。

「まずそもそも子どもを預ける場所の確保もできる地域ならいいですが、放課後児童クラブが整ってないとこもありますよね。その児童クラブにもその時間から子どもたちをみるために働いてもらえる人がいないと成り立ちません」

運よく預け先が見つかったとしても、次は費用面での壁が立ちはだかる。

「さらに児童クラブにはお金もかかります。数時間の仕事で預かることはできますが、かなりの額になります。これが2人、3人だとさらに預けるのにお金がかかります」

働くために子どもを預け、その費用でパート代が吹き飛んでいくのでは本末転倒だ。

少し話は飛ぶが、女性は昨今の労働環境にも触れつつ、独自の解決策を提示している。

「AIに仕事を取られていってるため、こういう子どもやお年寄りのデイなどそういうところに人が回るように時給を上げていったりすることで、少しの時間であっても時給がたくさんなので働く時間数は減り、両立がしやすくなるんじゃないかなと思います。」

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