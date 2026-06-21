◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場のＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦した。

日本は前半４分、ＭＦ中村敬斗の左グラウンダークロスをＭＦ鎌田大地が左足で合わせて先制ゴールを決めた。鎌田は初戦・オランダ戦（２△２）の同点ゴールに続く２試合連続弾となった。

１―０の前半３１分、さらに日本はFW上田綺世が右足で２点目を決めてチュニジアを突き放した。上田はＷ杯出場３戦目で初ゴール。代表通算は１７得点目で、これまで得点を挙げた１１試合で１０勝１分けと“不敗神話”を誇る。

森保ジャパンは初戦のオランダ戦（２△２）で２度のリードを許しながらも、ＭＦ中村敬斗、鎌田大地のゴールでドロー粘り強く勝ち点１をつかんだ。１大会での２試合連続のチーム複数得点は１８年ロシア大会（１次Ｌコロンビア＝２〇１、セネガル＝２△２）以来、２大会ぶりとなった。

過去のＷ杯７大会で１次リーグ２戦目は１勝３分け３敗と勝ちきれない状況が続いている。自国開催だった２００２年日韓大会（対ロシア、１〇０）が唯一の勝利だ。

森保一監督は前日会見でチュニジア戦について「１戦目の敗戦を取り返そうと、死にもの狂いでくるメンタリティーに受け身にならず、相手よりも強い気持ちを持って戦う」と気合を入れ直した。チュニジア戦は左膝負傷で久保が欠場したが、選手層の厚さを見せて鬼門を突破したい。