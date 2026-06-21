◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第２戦 日本―チュニジア（２０日・モンテレイ競技場）

８大会連続８度目の本大会出場となる森保ジャパン（勝ち点１）は、第２戦でチュニジア（同０）と対戦する。勝てば１次リーグ突破に大きく前進する一戦となる。

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チュニジア代表を率いるのはフランス人のルナール氏。第１戦スウェーデン戦での１―５での大敗を経て、電撃就任した。日本戦には４日間の練習で挑んだ。

愛称は「白シャツの魔術師」。２０１８年ロシア大会でモロッコを率いた際、ワイルドな白シャツ姿が話題となり、“イケオジ”として日本でも話題となった。この日も胸元を開けた白シャツスタイルで指揮を執った。

２０２２年カタールＷ杯ではサウジアラビアを率い、アルゼンチンを破る番狂わせを起こした。戦術家としても有名で、日本とは２５年３月にサウジアラビア監督として対戦（０△０）しており「日本？知り尽くしているよ」と不敵な笑みを浮かべ「アジアで一番のチームだ」と評した。

就任会見では「まだ２試合残っている。命ある限り、希望はある」と決意を語った。モロッコ、サウジアラビアをＷ杯で指揮した後、一時は女子サッカーの指導者にも転身したが、２４年にサウジアラビア監督に再任。大会直前に解任の憂き目にあったが、このタイミングでチュニジア代表監督に就任した。

１９９８年に２９歳で現役引退し、地元チームの監督時代には生活費を稼ぐために午前３時起きで約８年間、清掃員として働いていた異色の経歴を持つ。２０１２年にザンビア代表監督を務め、白いワイシャツ姿が印象的だったこともあってか、当時のザンビア国内では洗濯洗剤のＣＭにも起用されたことがあるという。