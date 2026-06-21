ＪＯ１の白岩瑠姫（るき）、ＩＮＩの西洸人が２１日、東京・ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ ＰＡＲＫで「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６ パブリックビューイング 日本対チュニジア戦」のトークショーに登壇した。

白岩と西はユニホーム姿で登場。白岩は、注目選手について「鎌田の１ミリで注目の鎌田大地選手。前にいるのと後ろにいるのでは攻めが変わる。佐野海舟とのＷボランチは世界最高のボランチ。期待を寄せていて、大好きです」と期待。西は「中村敬斗選手です。ずっと期待していますし、今日も活躍が楽しみ」と声を弾ませた。

チュニジア戦を制するポイントについて、白岩は「勝利の鍵は、日本サポーターの応援」とフリップにしたためた。西は「諦めない魂。日本以外の他の国の試合を見ていても、ロスタイムで逆転や同点になった試合が結構ある。諦めず応援することが大事」と力を込めた。

本試合は、１９３０年から始まったＷ杯史上１０００試合目というメモリアルな戦いとなる。西は「記念すべき試合。日本が１０００試合目をできるのは何かの運命。最高の思い出になること間違いない」と高揚感たっぷりに話していた。