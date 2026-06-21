日本vsチュニジア スタメン発表
[6.21 北中米W杯グループリーグ第2節](モンテレイ)
※13:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 冨安健洋
MF 7 田中碧
MF 10 堂安律
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 3 谷口彰悟
DF 5 長友佑都
DF 16 渡辺剛
DF 20 瀬古歩夢
DF 25 鈴木淳之介
MF 17 鈴木唯人
FW 9 後藤啓介
FW 11 前田大然
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
監督
森保一
[チュニジア]
先発
GK 16 アイメン ダーメン
DF 3 モンタサル・タルビ
DF 4 オマル レキク
DF 6 ディラン・ブロン
MF 2 アリ・アブディ
MF 8 エリアス・サード
MF 10 ハンニバル・メイブリ
MF 17 エリス・スキリ
MF 20 ヤン・バレリ
MF 25 アニス・ベン・スリマン
FW 26 セバスチャン・トゥネクティ
控え
GK 1 アブデルムヒブ シャマフ
GK 22 サブリ ベン ハッセン
DF 5 アデム アルス
DF 21 モハメド アミン ベン ハミダ
DF 23 ムタズ ネファティ
DF 24 レアド シハウィ
MF 7 エリアス アシュリ
MF 12 モルタダ ベン アネス
MF 13 ラニ・ケディラ
MF 15 ハッジ マハムード
FW 9 ハゼム マストゥリ
FW 11 イスマエル・ガルビ
FW 14 ハリル アヤリ
FW 18 ライアン エルミ
FW 19 フィラス シャウア
監督
レナールエルヴェ ジャン マリー ロジェ
※13:00開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 冨安健洋
MF 7 田中碧
MF 10 堂安律
MF 13 中村敬斗
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
控え
GK 12 大迫敬介
GK 23 早川友基
DF 2 菅原由勢
DF 3 谷口彰悟
DF 5 長友佑都
DF 16 渡辺剛
DF 25 鈴木淳之介
MF 17 鈴木唯人
FW 9 後藤啓介
FW 11 前田大然
FW 19 小川航基
FW 26 塩貝健人
監督
森保一
[チュニジア]
先発
GK 16 アイメン ダーメン
DF 3 モンタサル・タルビ
DF 4 オマル レキク
DF 6 ディラン・ブロン
MF 2 アリ・アブディ
MF 8 エリアス・サード
MF 10 ハンニバル・メイブリ
MF 17 エリス・スキリ
MF 20 ヤン・バレリ
MF 25 アニス・ベン・スリマン
FW 26 セバスチャン・トゥネクティ
控え
GK 1 アブデルムヒブ シャマフ
GK 22 サブリ ベン ハッセン
DF 5 アデム アルス
DF 21 モハメド アミン ベン ハミダ
DF 23 ムタズ ネファティ
DF 24 レアド シハウィ
MF 7 エリアス アシュリ
MF 12 モルタダ ベン アネス
MF 13 ラニ・ケディラ
MF 15 ハッジ マハムード
FW 9 ハゼム マストゥリ
FW 11 イスマエル・ガルビ
FW 14 ハリル アヤリ
FW 18 ライアン エルミ
FW 19 フィラス シャウア
監督
レナールエルヴェ ジャン マリー ロジェ