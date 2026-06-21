[6.21 北中米W杯グループリーグ第2節](モンテレイ)

※13:00開始

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 鈴木彩艶

DF 4 板倉滉

DF 21 伊藤洋輝

DF 22 冨安健洋

MF 7 田中碧

MF 10 堂安律

MF 13 中村敬斗

MF 14 伊東純也

MF 15 鎌田大地

MF 24 佐野海舟

FW 18 上田綺世

控え

GK 12 大迫敬介

GK 23 早川友基

DF 2 菅原由勢

DF 3 谷口彰悟

DF 5 長友佑都

DF 16 渡辺剛

DF 20 瀬古歩夢

DF 25 鈴木淳之介

MF 17 鈴木唯人

FW 9 後藤啓介

FW 11 前田大然

FW 19 小川航基

FW 26 塩貝健人

監督

森保一

[チュニジア]

先発

GK 16 アイメン ダーメン

DF 3 モンタサル・タルビ

DF 4 オマル レキク

DF 6 ディラン・ブロン

MF 2 アリ・アブディ

MF 8 エリアス・サード

MF 10 ハンニバル・メイブリ

MF 17 エリス・スキリ

MF 20 ヤン・バレリ

MF 25 アニス・ベン・スリマン

FW 26 セバスチャン・トゥネクティ

控え

GK 1 アブデルムヒブ シャマフ

GK 22 サブリ ベン ハッセン

DF 5 アデム アルス

DF 21 モハメド アミン ベン ハミダ

DF 23 ムタズ ネファティ

DF 24 レアド シハウィ

MF 7 エリアス アシュリ

MF 12 モルタダ ベン アネス

MF 13 ラニ・ケディラ

MF 15 ハッジ マハムード

FW 9 ハゼム マストゥリ

FW 11 イスマエル・ガルビ

FW 14 ハリル アヤリ

FW 18 ライアン エルミ

FW 19 フィラス シャウア

監督

レナールエルヴェ ジャン マリー ロジェ