　現地時間20日(日本時間21日)、北中米ワールドカップグループリーグ第2節で日本代表と対戦するチュニジア代表のスターティングメンバーが発表された。初戦大敗後に監督交代となったエルベ・ルナール監督が背水の陣で日本に挑む。

　スウェーデン戦からスタメンは3人変更。GKアイメン・ダーメン(スファクシャン)、DFディラン・ブロン(セルベット)、FW前田大然の同僚でもあるFWセバスティアン・トゥネクティ(セルティック)が起用された。

　チュニジアは初戦でスウェーデンに1-5と大敗を喫し、サブリ・ラムシ前監督を電撃解任。後任にはエルベ・ルナール監督が就いた。ルナール監督は2022年のカタール大会でサウジアラビアを指揮。大会後はフランス女子代表を率いていたが、24年10月に再就任し、25年3月のアジア最終予選・日本戦ではスコアレスドローの痛み分けに終わっていた。26年4月に解任されていたが、再三の就任で日本と相まみえることになった。

<出場メンバー>

[チュニジア代表]

▽先発

GK 16 アイメン・ダーメン(スファクシャン)

DF 2 アリ・アブディ(ニース)

DF 3 モンタサール・タルビ(ロリアン)

DF 4 オマル・レキク(マリボル)

DF 6 ディラン・ブロン(セルベット)

DF 20 ヤン・バレリー(ヤングボーイズ)

MF 10 ハンニバル・メイブリ(バーンリー)

MF 17 エリス・スキリ(フランクフルト/Cap)

MF 25 アニス・ベン・スリマン(ノリッジ)

FW 26 セバスティアン・トゥネクティ(セルティック)

FW 8 エリアス・サード(ハノーファー)

▽控え

GK 1 アブデル・ムヒブ・シャマフ(クラブ・アフリカン)

GK 22 サブリ・ベン・ハッセン(エトワール・サヘル)

DF 5 アデム・アルス(カスムパシャ)

DF 12 モルタダ・ベン・アネス(カスムパシャ)

DF 21 モハメド・ベン・ハミダ(エスペランス)

DF 23 ムタズ・ネファティ(ノルシェーピン)

DF 24 レアド・シハウィ(モナスティル)

MF 11 イスマエル・ガルビ(アウクスブルク)

MF 13 ラニ・ケディラ(ウニオン・ベルリン)

MF 14 ハリル・アヤリ(パリSG)

MF 15 モハメド・ハジ・マフムード(ルガーノ)

FW 7 エリアス・アシュリ(コペンハーゲン)

FW 9 ハゼム・マストゥリ(ディナモ・マハチカラ)

FW 18 ライアン・エルミ(バンクーバー・ホワイトキャップス)

FW 19 フィラス・シャウア(クラブ・アフリカン)

▽監督

エルベ・ルナール