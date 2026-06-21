チュニジアのスタメン発表! 先発3人変更…日本を熟知する指揮官が電撃就任、背水の陣でGL第2節へ
現地時間20日(日本時間21日)、北中米ワールドカップグループリーグ第2節で日本代表と対戦するチュニジア代表のスターティングメンバーが発表された。初戦大敗後に監督交代となったエルベ・ルナール監督が背水の陣で日本に挑む。
スウェーデン戦からスタメンは3人変更。GKアイメン・ダーメン(スファクシャン)、DFディラン・ブロン(セルベット)、FW前田大然の同僚でもあるFWセバスティアン・トゥネクティ(セルティック)が起用された。
チュニジアは初戦でスウェーデンに1-5と大敗を喫し、サブリ・ラムシ前監督を電撃解任。後任にはエルベ・ルナール監督が就いた。ルナール監督は2022年のカタール大会でサウジアラビアを指揮。大会後はフランス女子代表を率いていたが、24年10月に再就任し、25年3月のアジア最終予選・日本戦ではスコアレスドローの痛み分けに終わっていた。26年4月に解任されていたが、再三の就任で日本と相まみえることになった。
<出場メンバー>
[チュニジア代表]
▽先発
GK 16 アイメン・ダーメン(スファクシャン)
DF 2 アリ・アブディ(ニース)
DF 3 モンタサール・タルビ(ロリアン)
DF 4 オマル・レキク(マリボル)
DF 6 ディラン・ブロン(セルベット)
DF 20 ヤン・バレリー(ヤングボーイズ)
MF 10 ハンニバル・メイブリ(バーンリー)
MF 17 エリス・スキリ(フランクフルト/Cap)
MF 25 アニス・ベン・スリマン(ノリッジ)
FW 26 セバスティアン・トゥネクティ(セルティック)
FW 8 エリアス・サード(ハノーファー)
▽控え
GK 1 アブデル・ムヒブ・シャマフ(クラブ・アフリカン)
GK 22 サブリ・ベン・ハッセン(エトワール・サヘル)
DF 5 アデム・アルス(カスムパシャ)
DF 12 モルタダ・ベン・アネス(カスムパシャ)
DF 21 モハメド・ベン・ハミダ(エスペランス)
DF 23 ムタズ・ネファティ(ノルシェーピン)
DF 24 レアド・シハウィ(モナスティル)
MF 11 イスマエル・ガルビ(アウクスブルク)
MF 13 ラニ・ケディラ(ウニオン・ベルリン)
MF 14 ハリル・アヤリ(パリSG)
MF 15 モハメド・ハジ・マフムード(ルガーノ)
FW 7 エリアス・アシュリ(コペンハーゲン)
FW 9 ハゼム・マストゥリ(ディナモ・マハチカラ)
FW 18 ライアン・エルミ(バンクーバー・ホワイトキャップス)
FW 19 フィラス・シャウア(クラブ・アフリカン)
▽監督
エルベ・ルナール
スウェーデン戦からスタメンは3人変更。GKアイメン・ダーメン(スファクシャン)、DFディラン・ブロン(セルベット)、FW前田大然の同僚でもあるFWセバスティアン・トゥネクティ(セルティック)が起用された。
<出場メンバー>
[チュニジア代表]
▽先発
GK 16 アイメン・ダーメン(スファクシャン)
DF 2 アリ・アブディ(ニース)
DF 3 モンタサール・タルビ(ロリアン)
DF 4 オマル・レキク(マリボル)
DF 6 ディラン・ブロン(セルベット)
DF 20 ヤン・バレリー(ヤングボーイズ)
MF 10 ハンニバル・メイブリ(バーンリー)
MF 17 エリス・スキリ(フランクフルト/Cap)
MF 25 アニス・ベン・スリマン(ノリッジ)
FW 26 セバスティアン・トゥネクティ(セルティック)
FW 8 エリアス・サード(ハノーファー)
▽控え
GK 1 アブデル・ムヒブ・シャマフ(クラブ・アフリカン)
GK 22 サブリ・ベン・ハッセン(エトワール・サヘル)
DF 5 アデム・アルス(カスムパシャ)
DF 12 モルタダ・ベン・アネス(カスムパシャ)
DF 21 モハメド・ベン・ハミダ(エスペランス)
DF 23 ムタズ・ネファティ(ノルシェーピン)
DF 24 レアド・シハウィ(モナスティル)
MF 11 イスマエル・ガルビ(アウクスブルク)
MF 13 ラニ・ケディラ(ウニオン・ベルリン)
MF 14 ハリル・アヤリ(パリSG)
MF 15 モハメド・ハジ・マフムード(ルガーノ)
FW 7 エリアス・アシュリ(コペンハーゲン)
FW 9 ハゼム・マストゥリ(ディナモ・マハチカラ)
FW 18 ライアン・エルミ(バンクーバー・ホワイトキャップス)
FW 19 フィラス・シャウア(クラブ・アフリカン)
▽監督
エルベ・ルナール