W杯チュニジア戦スタメン発表!! 先発4人変更で板倉、冨安、伊東、田中を起用
北中米ワールドカップを戦う日本代表は現地時間20日(日本時間21日)、エスタディオモンテレイでチュニジア代表と対戦する。現地時間20日22時(日本時間21日13時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、初戦オランダ戦(△)から4人を変更。DF板倉滉、DF冨安健洋、MF伊東純也、MF田中碧が今大会初先発となった。
システムは3-4-2-1でGKは鈴木彩艶。3バックは左からDF伊藤洋輝、板倉、冨安が並ぶ。ダブルボランチは田中とMF佐野海舟が組み、ウイングバックは左にMF中村敬斗、右に伊東が入るとみられる。MF鎌田大地がボランチから左シャドーに移り、右シャドーはMF堂安律の見込み。1トップをFW上田綺世が務める。
オランダ戦で左膝を痛めたMF久保建英、前日19日の練習を体調不良で欠席したFW町野修斗はベンチから外れている。
チュニジア代表は最新のFIFAランキングで54位(日本は17位)。過去の対戦成績は5勝1敗。W杯では2002年の日韓大会のグループリーグ第3戦でも対戦し、2-0で勝利している。直近では23年10月にノエビアスタジアム神戸で行われたキリンチャレンジカップで対戦し、FW古橋亨梧とMF伊東純也のゴールで2-0で勝利した。
この試合はW杯史上1000試合目のメモリアルマッチ。1930年の大会創設から96年、世界が注目する一戦となる。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉(Cap)
DF 22 冨安健洋
DF 21 伊藤洋輝
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 10 堂安律
MF 7 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 23 早川友基
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 20 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
DF 25 鈴木淳之介
MF 17 鈴木唯人
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
▽監督
森保一
システムは3-4-2-1でGKは鈴木彩艶。3バックは左からDF伊藤洋輝、板倉、冨安が並ぶ。ダブルボランチは田中とMF佐野海舟が組み、ウイングバックは左にMF中村敬斗、右に伊東が入るとみられる。MF鎌田大地がボランチから左シャドーに移り、右シャドーはMF堂安律の見込み。1トップをFW上田綺世が務める。
チュニジア代表は最新のFIFAランキングで54位(日本は17位)。過去の対戦成績は5勝1敗。W杯では2002年の日韓大会のグループリーグ第3戦でも対戦し、2-0で勝利している。直近では23年10月にノエビアスタジアム神戸で行われたキリンチャレンジカップで対戦し、FW古橋亨梧とMF伊東純也のゴールで2-0で勝利した。
この試合はW杯史上1000試合目のメモリアルマッチ。1930年の大会創設から96年、世界が注目する一戦となる。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 鈴木彩艶
DF 4 板倉滉(Cap)
DF 22 冨安健洋
DF 21 伊藤洋輝
MF 14 伊東純也
MF 15 鎌田大地
MF 10 堂安律
MF 7 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 24 佐野海舟
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 23 早川友基
GK 12 大迫敬介
DF 5 長友佑都
DF 3 谷口彰悟
DF 16 渡辺剛
DF 20 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
DF 25 鈴木淳之介
MF 17 鈴木唯人
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 26 塩貝健人
FW 9 後藤啓介
▽監督
森保一