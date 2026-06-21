「シャドー!?」「奇策すぎやしないか？」日本代表のチュニジア戦、２列目の人選にファン関心！「点取りに来たね」「楽しみ」【Ｗ杯】

「シャドー!?」「奇策すぎやしないか？」日本代表のチュニジア戦、２列目の人選にファン関心！「点取りに来たね」「楽しみ」【Ｗ杯】