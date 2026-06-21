「シャドー!?」「奇策すぎやしないか？」日本代表のチュニジア戦、２列目の人選にファン関心！「点取りに来たね」「楽しみ」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米Ｗ杯のグループＦ第２節でチュニジア代表と対戦する。
試合前にスターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
２−２で引き分けた前節のオランダ戦から４人を変更。注目は中盤の構成か。ネット上では以下のような声があがった。
「鎌田シャドー!?」
「鎌田一列あげる？碧シャドー？」
「鎌田１列前!?」
「これは純也鎌田がシャドーか？」
「鎌田シャドーは奇策すぎやしないか？」
「鎌田上げて碧入れてきたか 点取りに来たね」
「田中が入ったということは鎌田は前か？」
「鎌田シャドーは楽しみ」
「シャドーはIJと鎌田？田中？どっちだろうか」
なお、控えメンバーは以下のとおり。
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
試合前にスターティングメンバーが発表された。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
２−２で引き分けた前節のオランダ戦から４人を変更。注目は中盤の構成か。ネット上では以下のような声があがった。
「鎌田一列あげる？碧シャドー？」
「鎌田１列前!?」
「これは純也鎌田がシャドーか？」
「鎌田シャドーは奇策すぎやしないか？」
「鎌田上げて碧入れてきたか 点取りに来たね」
「田中が入ったということは鎌田は前か？」
「鎌田シャドーは楽しみ」
「シャドーはIJと鎌田？田中？どっちだろうか」
なお、控えメンバーは以下のとおり。
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 長友佑都（FC東京）
16 渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！