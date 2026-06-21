「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアと対戦する。

中継する日本テレビで解説を務める元日本代表の本田圭佑（４０）は「チュニジアが監督代わってかなりモチベーションが高い。これが日本にとって１番怖い部分。もう１つは、思った以上に暑いです。オランダ戦は室内でクーラーも効いていた。ここめちゃくちゃ暑いです。これは予想以上に１つポイントになると思います」と、試合のポイントを指摘した。

スタメンを受けての感想は「だいぶ意外でした」と明かし、「でも結果的にこれで勝てたらすごいこと。本当に優勝という上を目指してる戦い方をしてるなと。ここで４人を大胆に代えてくるというのは、先を意識してるなという印象」と明かし、「かなり強気に出た。前半でうまくいけば、理想のゲームの進め方になる。その分ジョーカーで使える選手が減った印象。そこをどういうふうにしていくか」と指摘した。意外としたポイントについては「伊東さんをスタメンで出したこと、田中さんを出したこと。鎌田さんを前にすると思ってなくて、前田大然さんがスタメンで出ると思っていた。色々グルグルと変えている印象」と明かし、「なんとしても勝って欲しい。ぼくは変えすぎだと思ってる。ネガティブな言い方をすると変えすぎ」と、率直に語った。

スタメンにはＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝、ＭＦ堂安律（２８）＝Ｅフランクフルト＝らが名を連ねた。初戦のオランダ戦から４人変更。左膝の負傷で欠場となったＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝が担っていた右シャドーの位置は、ＭＦ伊東純也（ゲンク）が入りそうだ。

初戦から新たに、冨安、板倉、田中、伊東が先発入りした。ボランチが３人で鎌田の左シャドー起用が予想される。

スタメンは以下の通り。

▽ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）

▽ＤＦ冨安健洋（アヤックス）、板倉滉（アヤックス）、伊藤洋輝（バイエルンミュンヘン）

▽ＭＦ佐野海舟（マインツ）、鎌田大地（クリスタルパレス）、田中碧（リーズ）、堂安律（Ｅフランクフルト）、伊東純也（ゲンク）、中村敬斗（スタッド・ランス）

▽ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）