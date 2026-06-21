横浜FMの新監督はオーストラリア人のコリカ氏に決定「期待に応えられるよう日々努力を」
横浜F・マリノスは21日、オーストラリア国籍のスティーブ・コリカ氏(53)が監督に就任することを発表した。また、ニュージーランド国籍のダニー・ヘイ氏(51)のヘッドコーチ就任も併せて報告している。
コリカ氏はこれまでシドニーFCやオークランドFCを率い、数々のタイトルを獲得。オーストラリア・Aリーグ年間最優秀監督賞、PFA Aリーグ年間最優秀監督賞を受賞したこともある。
横浜FMは今季のJ1百年構想リーグで13位。今月3日に大島秀夫監督の解任を発表していた。
以下、コリカ氏のクラブ発表プロフィール&コメント
●スティーブ・コリカ
(Steve CORICA)
■生年月日
1973年3月24日(53歳)
■国籍
オーストラリア
■コーチ資格
AFC Pro License
■選手歴
1990年〜1995年 マルコーニ・スタリオンズ
1995年〜1996年 レスター・シティFC
1996年〜2000年 ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC
2000年〜2001年 サンフレッチェ広島
2002年〜2004年 ウォルソールFC
2005年〜2010年 シドニーFC
■指導歴
2010年〜2011年 シドニーFC ユース監督
2011年〜2013年 シドニーFC アシスタントコーチ
2013年〜2014年 シドニーFC ユース監督
2014年〜2018年 シドニーFC アシスタントコーチ
2018年〜2023年 シドニーFC 監督
2024年〜2026年 オークランドFC 監督
■監督としての主な実績
2018/19 シドニーFC Aリーグ チャンピオンシップ 優勝
2019/20 シドニーFC Aリーグ プレミアシップ 優勝
2019/20 シドニーFC Aリーグ チャンピオンシップ 優勝
2023 シドニーFC オーストラリアカップ 優勝
2024/25 オークランドFC Aリーグ プレミアシップ 優勝
2024/25 Aリーグ 年間最優秀監督賞 受賞
2024/25 PFA Aリーグ 年間最優秀監督賞 受賞
2025/26 オークランドFC Aリーグ チャンピオンシップ 優勝
※Aリーグにおけるプレミアシップはレギュラーシーズン1位、チャンピオンシップはファイナルシリーズ制覇を指す
■コメント
「皆さん、こんにちは。このたび監督に就任することとなりましたスティーブ コリカです。
日本に戻ってくることができ、大変光栄に思います。初めて日本に来たのは選手としてでしたが、今回この素晴らしいクラブの監督として再び日本で挑戦できることを誇りに感じています。
まずは、私を信頼し、この機会を与えてくださった鈴木健仁スポーティングダイレクターに感謝申し上げます。私とスタッフはクラブのために全力を尽くし、その期待に応えられるよう日々努力をしていきます。
横浜F・マリノスは輝かしい歴史と高い志を持つクラブです。私は明確な目標を持ってこのクラブに来ました。それはタイトルを獲得することや勝利への強い執念を取り戻すこと、そして日本を代表するクラブとして築いてきた文化と基準を再び確立することです。
チームは魅力的なサッカーを展開し、常にタイトル争いに加わり、ピッチに立つたびにファン・サポーターの皆さんに誇りに思っていただける存在になっていかなければと考えています。
これから始まる挑戦に大きな期待を抱いています。横浜F・マリノス、そして素晴らしいファン・サポーターの皆さんのために、持てる力のすべてを注ぎ、成功をもたらせるよう尽力します。選手やスタッフと会い、新シーズンに向けた準備を始めることを楽しみにしています。力を合わせれば、特別なものを築き上げ、ファン・サポーターの皆さんに誇りに思っていただけるチームをつくることができると信じています」
コリカ氏はこれまでシドニーFCやオークランドFCを率い、数々のタイトルを獲得。オーストラリア・Aリーグ年間最優秀監督賞、PFA Aリーグ年間最優秀監督賞を受賞したこともある。
横浜FMは今季のJ1百年構想リーグで13位。今月3日に大島秀夫監督の解任を発表していた。
●スティーブ・コリカ
(Steve CORICA)
■生年月日
1973年3月24日(53歳)
■国籍
オーストラリア
■コーチ資格
AFC Pro License
■選手歴
1990年〜1995年 マルコーニ・スタリオンズ
1995年〜1996年 レスター・シティFC
1996年〜2000年 ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC
2000年〜2001年 サンフレッチェ広島
2002年〜2004年 ウォルソールFC
2005年〜2010年 シドニーFC
■指導歴
2010年〜2011年 シドニーFC ユース監督
2011年〜2013年 シドニーFC アシスタントコーチ
2013年〜2014年 シドニーFC ユース監督
2014年〜2018年 シドニーFC アシスタントコーチ
2018年〜2023年 シドニーFC 監督
2024年〜2026年 オークランドFC 監督
■監督としての主な実績
2018/19 シドニーFC Aリーグ チャンピオンシップ 優勝
2019/20 シドニーFC Aリーグ プレミアシップ 優勝
2019/20 シドニーFC Aリーグ チャンピオンシップ 優勝
2023 シドニーFC オーストラリアカップ 優勝
2024/25 オークランドFC Aリーグ プレミアシップ 優勝
2024/25 Aリーグ 年間最優秀監督賞 受賞
2024/25 PFA Aリーグ 年間最優秀監督賞 受賞
2025/26 オークランドFC Aリーグ チャンピオンシップ 優勝
※Aリーグにおけるプレミアシップはレギュラーシーズン1位、チャンピオンシップはファイナルシリーズ制覇を指す
■コメント
「皆さん、こんにちは。このたび監督に就任することとなりましたスティーブ コリカです。
日本に戻ってくることができ、大変光栄に思います。初めて日本に来たのは選手としてでしたが、今回この素晴らしいクラブの監督として再び日本で挑戦できることを誇りに感じています。
まずは、私を信頼し、この機会を与えてくださった鈴木健仁スポーティングダイレクターに感謝申し上げます。私とスタッフはクラブのために全力を尽くし、その期待に応えられるよう日々努力をしていきます。
横浜F・マリノスは輝かしい歴史と高い志を持つクラブです。私は明確な目標を持ってこのクラブに来ました。それはタイトルを獲得することや勝利への強い執念を取り戻すこと、そして日本を代表するクラブとして築いてきた文化と基準を再び確立することです。
チームは魅力的なサッカーを展開し、常にタイトル争いに加わり、ピッチに立つたびにファン・サポーターの皆さんに誇りに思っていただける存在になっていかなければと考えています。
これから始まる挑戦に大きな期待を抱いています。横浜F・マリノス、そして素晴らしいファン・サポーターの皆さんのために、持てる力のすべてを注ぎ、成功をもたらせるよう尽力します。選手やスタッフと会い、新シーズンに向けた準備を始めることを楽しみにしています。力を合わせれば、特別なものを築き上げ、ファン・サポーターの皆さんに誇りに思っていただけるチームをつくることができると信じています」