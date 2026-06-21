ダイソーでストック買い！レンチンで作れるのにうまっ！冷蔵庫も食品庫も圧迫しないうどん

ダイソーで108円（税込）で買える『五木庵 カレーうどん』は、常温保存OK・電子レンジで作れる本格派の生タイプうどん。スパイシーなカレールーともちっとした生麺がしっかり絡む満足感のある一杯で、冷蔵庫も食品庫も圧迫しないストック向きの100均グルメを実食レビューします♡

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商品情報

商品名：五木庵 カレーうどん

価格：￥108（税込）

内容量：225g（めん200g）

エネルギー：349kcal（1人前あたり）

製造者：五木食品株式会社

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4901726015087

ダイソーの『五木庵 カレーうどん』は常温保存OK

ダイソーの食品コーナーで見つけたのが、五木食品の『五木庵 カレーうどん』。100円ショップで108円（税込）という驚きの安さで手に入る、本格派の生タイプうどんです。

1人前225g当たりのカロリーは349kcalと、しっかりした麺類としては比較的控えめ。ランチや軽めの夕食にも取り入れやすい数値です。

パッケージは想像以上にコンパクトで、常温保存OKなのが大きなポイント。冷蔵庫を圧迫することなく、食品ストック棚にスッと収まるサイズ感です。

Amazonでも10袋約1,500円（1袋当たり約150円）で売られている人気商品ですが、ダイソーなら1食108円なのでストック買いにぴったり。

麺は生タイプで、カップの即席めんとは違うもちもち食感が楽しめるのが魅力。レンジ調理に対応しているので、お湯を沸かす手間なくサッと作れる手軽さも嬉しいポイントです。

レンジで簡単！五木庵カレーうどんの作り方

今回はレンジで調理してみました。手順はとてもシンプルで、3ステップで完成します。

1. 電子レンジ対応の器にめんと粉末スープを入れ、お湯または水240mlを加えて軽く混ぜる

2. 500Wでお湯の場合は約4分、水の場合は約6分加熱する

3. めんをほぐしてよく混ぜたら完成

火を使わずに作れるので、忙しい平日のランチや、サッと済ませたい在宅ワークの昼ごはんにぴったり。お湯を使えば約4分で本格カレーうどんが楽しめます。冷蔵保管していた場合は、10秒ずつ追加加熱するとちょうど良くなりますよ。

鍋で作る場合の手順｜本格派にはこちらもおすすめ

パッケージには鍋での調理方法も記載されています。レンジが使えないときや、よりアツアツで食べたいときは鍋調理もおすすめです。

1. 麺が冷えて硬くなっている場合は、麺袋に約3cmの切れ目を入れて袋ごとお皿にのせ、電子レンジで500W約1分半温める

2. 300mlのお湯が沸騰したら、めんを入れて約1分間煮込む（無理にほぐさずそのまま）

3. めんをほぐし、粉末スープを入れてよく混ぜ、約1分間煮込めば完成

湯量は鍋調理で300ml、レンジ調理で240mlと少し違うので、シーンに合わせて選んでくださいね。

食べた感想とアレンジ｜こんな人におすすめ

実際に食べてみると、お蕎麦屋さんで食べるような昆布や魚介ダシがしっかり効いた和風カレースープが主役。

スパイスもピリッと辛い本格派で、とろみのある濃厚スープがもちっとした生麺によく絡んで、満足感のある一杯でした。具のネギは存在感が控えめですが、その分シンプルにスープと麺をストレートに楽しめます。

1食349kcalで満足感がしっかり得られるのも嬉しいポイントです。

余談ですが、開封時には少し酸味のあるニオイが感じられました。これはパッケージにも記載がある通り、麺に酸味料を加えて密封・加熱殺菌することで長期常温保存を可能にしているため。調理してしまえば気にならなくなるので、安心して食べられますよ。

満足感アップのアレンジレシピもおすすめです。

耐熱の器に水を入れて玉ねぎと豚肉をレンジで加熱し、火が通ったらうどん・水・スープを加えて追加で加熱。最後に粉チーズとネギをトッピングするだけ。

まろやかなチーズと食べ応えのある具材で、ランチでも夕食でもいける満足感に格上げできます。

今回は、ダイソーで買える『五木庵 カレーうどん』をご紹介しました。

「冷蔵庫を圧迫せずに即席カレーうどんをストックしたい」「レンジでサッと作れる本格カレーうどんを探している」「五木食品のうどんをお得にゲットしたい」そんな方にはまさにぴったりのプチプラ100均グルメ。

気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。