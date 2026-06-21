「コイツ、絶対に仕事できないな」と感じる人の特徴・ワースト1

「“言語化”疲れで、“言語化”という言葉にモヤモヤする」

「即答するよりじっくり考えるほうが大事なのでは？」

「別に“口下手”のままでもいいじゃないか！」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「仕事できないな」と感じる人

仕事をしていると、「この人は伸びそうだな」と感じる人もいれば、「この人はなかなか成長しないだろうな」と感じる人もいます。

その違いは、能力や学歴ではありません。

『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、その差を生む原因として、「言葉だけでわかったつもりになること」を挙げています。

実は、仕事ができない人ほど、賢そうな言葉をたくさん知っています。

しかし、その言葉の中身を経験していないのです。

「知っている」と「できる」はまったく違う

本書では、まずこんな話が紹介されています。

私が「仕事ができる人になりたい」と考えていたとき。

私の成長を邪魔していたのは、「言葉だけでわかったつもりになっていたこと」でした。

「レバレッジ」という言葉を学んでも、そのラベルが貼られている箱の中身が空っぽだったのです。

「レバレッジ」という言葉を、「てこ」という別の言葉で言い換えるくらいの理解でしかなかった。だとすれば、仕事に活かせるはずがありません。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは、多くのビジネスパーソンに刺さる話ではないでしょうか。

「戦略が大事」

「生産性を上げろ」

「顧客視点を持て」

こうした言葉は誰でも知っています。

しかし、その言葉を知っていることと、その言葉を使って成果を出せることはまったく別です。

仕事ができない人ほど、「知っていること」を「理解していること」だと思い込んでしまうのです。

成長する人は、まず現実を見る

本書では、対照的な体験も紹介されています。

一方、写真の仕事をしたときの私は、目の前の現実に対応することで必死でした。

SDカードの容量が足りているかを確認しておく。

レンズの見え方を確認する。

どんなふうに撮るかあらかじめ考えておく。

そして撮影を終えたとき、「ああ、準備をすると、前よりも仕事がうまくできるんだ」と、事実に対してあとからラベルを貼る。

先に中身を確認して、そこにラベルを当てはめたのです。

まず先に事実があって、そのあとに言葉がくるというのが重要なのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

ここに、仕事ができる人の共通点があります。

彼らは、まず現実を見る。

やってみる。失敗する。改善する。その結果として、「準備が大事」という言葉の意味を理解する。

つまり、言葉から仕事を学ぶのではなく、仕事から言葉を学んでいるのです。

危険なのは「賢くなった気になること」

本書では最後にこう語られています。

ただ、私たちは常に膨大な言葉に囲まれています。

事実に接する前に、言葉に接してしまう頻度が高い。

いっけん、賢くなるようにも感じられるのですが、言葉の中身が空っぽなままでは危険です。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

SNS、本、YouTube、セミナー。

今の時代は、知識に触れる機会が無限にあります。

だからこそ、「わかった気になる」危険性も高まっています。

仕事ができない人の特徴は、知識が少ないことではありません。

むしろ逆です。知識を集めることに満足してしまう。

そして、経験する前に理解した気になってしまう。

だから現実が変わらないのです。

本当に成長する人は、経験から言葉を学ぶ

『言語化だけじゃ伝わんない』は、「理解」の本質を教えてくれます。

本当に仕事ができる人は、言葉を集める人ではありません。

経験を集める人です。

そして経験したあとで、その出来事に言葉を与える。

だから理解が深い。だから応用が利く。だから成長する。

逆に、「コイツ、絶対に仕事できないな」と思われる人は、言葉ばかりを追いかけている人です。

現実を見ずに、知識だけを増やしている。

本当の意味で仕事ができるようになるためには、まず言葉から離れること。

そして、自分の手で経験すること。

その順番を間違えないことが大切なのです。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない ---- 絵を描くように「考える・伝える」技術』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。