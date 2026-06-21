今回は、妊婦の妻に暴言を吐く夫が、妻から復讐される直前だった話を紹介します。

いろいろありえない夫…

「結婚した途端、夫がモラハラ男だと分かりました。私が妊娠すると夫のモラハラは悪化し、『ブクブク太って醜いんだよ』などと、暴言ばかり吐いてきました。

そんなある日、夫の風俗通いが判明し、夫を問い詰めましたが、『お前が太ってるからいけないんだ』『離婚されたくないなら痩せろよ？』と、耳を疑う言葉を吐いてきて、夫への気持ちが一気に冷めました。

私はそんな夫との離婚を決意し、夫のモラハラの証拠を掴むため、家の中にカメラを設置。夫はそんなこととは知らず、相変わらず暴言ばかり吐いています。弁護士とも相談していて、あと少ししたら夫に離婚を言い渡すことにしました。もちろん慰謝料もしっかり請求します」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2026年5月）

▽ この夫は妻に離婚を告げられるなんて思ってもいなさそうですよね。夫の反応が楽しみです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。