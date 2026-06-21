サッカー日本代表の森保一監督（57）の次男で、ユーチューバーグループ「LISEM（リゼム）」メンバーのけーご（圭悟、32）が20日、東京都渋谷区のトークイベントで父との「秘話」を明かした。

W杯北中米大会を盛り上げようと、11日から28日まで三井不動産が主催する応援企画の一環。会場内には試合中にメモを取る森保監督の等身大フィギュアも設置されている。父そっくりのフィギュアと初対面したけーごは「『おやじかな？』って思うぐらい似ていてびっくり」。

大会期間中、父とは会話も連絡もしていないというが、オランダとの初戦（日本時間15日、2−2）は弾丸遠征して生観戦。大会前には妻ayakaさんとの間に生まれた2歳の息子のフィギュアを父に贈った。「めっちゃ溺愛（できあい）している。もしかしたら部屋に置いているかも」。ゲームでは熱血漢の父も家族との時間に戻ると初孫の前でデレデレだという。

21日のチュニジア戦では勝利が求められる。偉大な父のすごさの一つは「平常心」。けーごは「常に100％の力を出している印象があるので、次の試合も全く問題ないんじゃないかな」と話した。

同イベントには元女子日本代表の鮫島彩さんと04年アテネ五輪主将の那須大亮さんも出席した。【泉光太郎】