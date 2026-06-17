ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」が5日目を迎える。勝負の準優。注目は10Rだ。

ドリーム男の浜野谷がベスト6へ名乗りを上げる。グイグイ伸びることはないが、足負けはない。他艇の攻めを受け止めて逃走する。実績上位の坪井は差し構え。回り足はまずまず来ている。宗行は伸びを生かしたい。気配が上向いている畑田は捲り差してとこまで接近できるか。

＜1＞浜野谷憲吾 チルトを05に跳ねたからよく分からないね。直線でやられるような感じはない。調整に反応はあるので本体は問題ないかな。まだ正解はバチッと分かっていない。

＜2＞坪井康晴 スタートで少し体を起こしたら、下出選手に一気に出られた。部分部分で上はいるけど、バランスが取れて中堅上位ぐらい。

＜3＞宗行治哉 一瞬の反応にはストレスがある。ただ、その分伸びはいい。3カドも考えたい。

＜4＞今垣光太郎 中の中くらいですね。4日目は板もついていたので、乗り心地も悪くなかった。

＜5＞畑田汰一 一番良かった。押し感が出て追い上げが利いた。いい人とは差があるけど、伸びは悪くない。

＜6＞河野大 出足は落ちていたけど、伸びが良かった。出足と乗り心地重視の調整をする。