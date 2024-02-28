昨年の第３８回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで「フォトジェニック賞」（読者投票１位）を受賞した丹野叡（たんの・さとい、２１）が、石坂浩二（８５）、三田佳子（８４）、仲間由紀恵（４６）らが所属する芸能事務所「プロダクション尾木」に加入することが２０日、分かった。

端正な顔立ちでコンテストの選考段階から注目され、多くの芸能事務所の間で争奪戦になった逸材。華やかな容姿の中に「夢はＮＨＫ大河ドラマの主演」と熱い心を秘めている。先輩の石坂、三田、仲間はいずれも大河主演の経験者。理想的な環境に身を置き、「こうして俳優人生の第一歩を踏み出せることを大変うれしく思っています」と心を躍らせている。

俳優を目指す原点になった作品は堺雅人（５２）が主演した大河ドラマ「真田丸」（２０１６年）と鈴木亮平（４３）主演の同「西郷どん」（１８年）。事務所の先輩である仲間の代表作であるドラマ「ごくせん」のような学園ドラマにも興味津々で「多くの方の青春や人生の一部として記憶に残る作品を届けられる俳優になりたい。俳優という仕事に情熱と愛と誇りを持ち、自分の掲げた目標を口だけで終わらせることなく、覚悟を持って挑戦し続けていきます」と意欲的だ。

丹野を担当する同社の篠崎柚葉マネジャーは「彼自身、大河主演を目標に活動しており、横浜流星さん、吉沢亮さんのように優れた容姿でこの世界で演技やパフォーマンスの実力でも凌駕（りょうが）していく、そんな国民的俳優を目指していきます」と期待を寄せている。（有野 博幸）

◆丹野叡（たんの・さとい）

▼経歴 ２００５年２月２２日生まれ。２１歳。北海道出身。ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでは応募総数１万２８６８人からファイナリスト１５人に選ばれ、フォトジェニック賞を受賞

▼趣味 サイクリング、ＣｈａｔＧＰＴと話すこと、漫画、音楽鑑賞、映画観賞

▼特技 テニス、水泳、アクロバット

▼好きな食べ物 唐揚げ

▼サイズ １８０センチ、６７キロ

▼血液型 Ｏ