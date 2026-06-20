6月20日、函館競馬場で行われた11R・STV杯（3歳上2勝クラス・芝1200m）は、古川奈穂騎乗の4番人気、アンジュプロミス（牝3・栗東・矢作芳人）が勝利した。3/4馬身差の2着にピコアーガイル（牡5・美浦・伊藤大士）、3着にレザンノワール（牡5・美浦・伊藤圭三）が入った。勝ちタイムは1:08.0（良）。

1番人気で武豊騎乗、ラパンチュール（牝4・美浦・蛯名正義）は5着、2番人気で横山武史騎乗、フードマン（牡4・栗東・小栗実）は10着敗退。

軽量生かして押し切る

古川奈穂騎乗の4番人気、アンジュプロミスが鮮やかな逃げ切りを決め、同騎手は今年5勝目をマークした。レースではダッシュ良く飛び出すと、積極的に先手を主張。半馬身ほどのリードを保ちながら隊列を引っ張った。道中はハイペースで流れたものの、直線では再び二の脚を使って後続を突き放す展開に。最後まで脚色は衰えることなく、軽量を生かした積極的なレース運びで押し切った。古川騎手の好騎乗が光る一戦だった。

アンジュプロミス 9戦3勝

（牝3・栗東・矢作芳人）

父：ドレフォン

母：サンビスタ

母父：スズカマンボ

馬主：竹下浩一

生産者：グランド牧場