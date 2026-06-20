【阪神7R】5億円ホース・サガルマータが2勝目

6月20日、阪神競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（芝2400m）は、川田将雅騎乗の1番人気、サガルマータ（牡3・栗東・福永祐一）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にシートゥサミット（牡3・栗東・吉岡辰弥）、3着にパウンドフォーワン（牡3・栗東・田中克典）が入った。勝ちタイムは2:25.8（稍重）。

2番人気で岩田望来騎乗、ガウディ（牡3・栗東・上村洋行）は、6着敗退。

2023年セレクトセールで5億2000万円（税別）

川田将雅騎乗の1番人気、コントレイル産駒のサガルマータが2勝目をマークした。道中は中団のインでじっくりと脚を溜め、ロスのない立ち回り。勝負どころでも狭いスペースを巧みにさばきながら進出した。直線では上手く開いた内の進路を逃さず、スルスルと抜け出し、そのまま後続を寄せ付けずにゴールした。2023年セレクトセールで5億2000万円（税別）の高額取引馬として大きな注目を集めた良血馬。期待に応える走りで、改めて素質の高さを示した。

サガルマータ 4戦2勝

（牡3・栗東・福永祐一）

父：コントレイル

母：コンヴィクション2

母父：City Banker

馬主：前田幸治

生産者：ノーザンファーム