サッカーFIFAワールドカップ。日本代表は21日、第2戦のチュニジア戦に臨みます。現地は日本代表を応援するサポーターらで盛り上がっています。

◇

NNNモンテレイ・山田元気記者

「メキシコ・モンテレイです。サムライブルーのユニフォームを着た人の姿があちらこちらで見られ、日本代表への期待が高まっています」

モンテレイの中心地には19日、世界各国のサポーターが集まりました。日本代表のサポーターの姿も目立ち、勝利への期待を口にしていました。

日本代表サポーター

「日本一丸となって勝ちたいと思っています。バモ！（行け！）ニッポーン！」

こちらの日本食レストランでは、日本代表を盛り上げようとオーナーが特別メニューを考案。その名も、「サムライ・アステカロール」。

頂いてみると──。

NNNモンテレイ・山田元気記者

「マグロの赤身とワカモレのピリ辛が絶妙にマッチしています」

日本の巻きずしをベースに、マグロとメキシコ名物のアボカドを使ったワカモレを組み合わせた一品で、日本代表の勝利への願いが込められています。

日本食レストラン・オーナー

「ほんと驚きでした。まさかモンテレイでワールドカップ、しかも日本代表が来るなんて、すごい確率。絶対に勝ってほしい。点差をつけて勝ってほしい」

オーナーの娘

「父親の国がこの場所で試合をすることが幸せだし、誇りに思う」

メキシコの地でも、日本代表への期待は高まっていて、街はすでに熱気に包まれています。