FRUITS ZIPPER櫻井優衣「オキコレ」で新曲披露 沖縄でのエピソード明かす
【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】ふるっぱーメンバー「オキコレ」で新曲披露
ステージに華やかに登場した櫻井は甘酸っぱい恋心をキュートに表現した「ニガテオソロイ」を披露し、会場をポップな世界観で包み込んだ。パフォーマンスを終えると、櫻井は「沖縄の皆さん、元気ですかー？」と満面の笑みで呼びかけ。会場から歓声が返ってくると、櫻井は沖縄での滞在エピソードを語り始めた。
「今日私はですね、沖縄に来てコンビニでタコライスを買ったんですね。すっごく特別に美味しくて」とにっこり。「食べてみてほしいなって、お勧めしようと思ってここで喋ってみました。ぜひ食べてみてね！」と茶目っ気たっぷりに呼びかけた。
そして、新曲「夏いぞん」を愛嬌たっぷりにパフォーマンス。観客1人ひとりと目を合わせ、会場と一体になっていた。最後には「今日本当にありがとうございました！バイバイ！櫻井優衣でした！」と全力の感謝を伝え、ステージを後に。彼女が去った後も、会場内には大きな拍手と歓声が響いていた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
M1. ニガテオソロイ
M2. 夏いぞん
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【写真】ふるっぱーメンバー「オキコレ」で新曲披露
◆櫻井優衣、新曲含む2曲披露
ステージに華やかに登場した櫻井は甘酸っぱい恋心をキュートに表現した「ニガテオソロイ」を披露し、会場をポップな世界観で包み込んだ。パフォーマンスを終えると、櫻井は「沖縄の皆さん、元気ですかー？」と満面の笑みで呼びかけ。会場から歓声が返ってくると、櫻井は沖縄での滞在エピソードを語り始めた。
そして、新曲「夏いぞん」を愛嬌たっぷりにパフォーマンス。観客1人ひとりと目を合わせ、会場と一体になっていた。最後には「今日本当にありがとうございました！バイバイ！櫻井優衣でした！」と全力の感謝を伝え、ステージを後に。彼女が去った後も、会場内には大きな拍手と歓声が響いていた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1. ニガテオソロイ
M2. 夏いぞん
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