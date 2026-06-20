「過剰な慎重さ」「不可解」日本代表の守備的な戦術にスペイン人記者が指摘。一方で「存在が際立った」「極めて高いクオリティ」と絶賛した選手が…

「過剰な慎重さ」「不可解」日本代表の守備的な戦術にスペイン人記者が指摘。一方で「存在が際立った」「極めて高いクオリティ」と絶賛した選手が…