

舘ひろし（C）MBS

俳優の舘ひろしが、6月21日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。前代未聞の“アドリブ＆カンペ”疑惑の全貌を激白。渡哲也の命で下された「鉄拳制裁事件」の真相から、舘が魂を継承した「映画への巨大な野望」まで、漢（おとこ）の生き様の神髄をすべて解き放つ。

林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。 今回のゲストは、俳優界の頂点で圧倒的な輝きを放ち続ける絶対的レジェンド・舘ひろしが登場する。

1986年の放送開始以来、日本中に一大旋風を巻き起こし続ける伝説の刑事ドラマ「あぶない刑事」。相棒・柴田恭兵とともに世に送り出したスタイリッシュな刑事像の裏側に林修が斬り込む。劇中、有名なあの「セクシー大下、ダンディー鷹山」というお馴染みのフレーズについて、舘は「実はただ現場でおふざけで言ったアドリブ。それがそのまま定着しちゃった（笑）」と柴田恭兵とのコミカルな掛け合いから生まれた衝撃の舞台裏を告白。さらに、舘ひろしの代名詞とも言えるサングラス姿の裏には、「セリフを覚えていかなかったから、カンペを見るために便利だった」という前代未聞の撮影舞台裏をぶっちゃけ、型破りなトップスターの素顔を明かす。

さらに話題は、数々の伝説を遺した「石原プロ」時代の固い絆、外見からは想像もつかない愛に満ちた“厳格な教育方針”へ。 ここで、かつて石原軍団でともに活動した石原良純がVTRで登場！良純は、当時の絶対的リーダー・渡哲也さんから下された「ひろし、良純をちゃんと教育しておけ」という密命によって、先輩である舘から受けた当時の熱すぎるスパルタ指導の瞬間をユーモアたっぷりに大ぶっちゃけ！ 今だから笑える軍団内の微笑ましい上下関係の裏話も暴露。その一方で、「女性には徹底的に優しい、世界一ジェントルマンな軍団だった」と、硬派な男たちが貫いた真の紳士な素顔を明かす。

インタビューのクライマックスで舘が語ったのは、自らの礎を築いた恩師・渡哲也さんへのゆるぎないリスペクト。 29歳の時、運命的な出会いを機に石原プロへと籍を移した舘。移籍直後、渡さんから「ひろし、これからはお互いに傷を舐め合っていこうな」と優しく声をかけられた瞬間の、胸が熱くなる記憶を振り返る。当時、事務所を支えるために過酷なテレビドラマへ進出し、本当に作りたかった映画を諦めざるを得なかった先輩たちの背中を見てきた舘。「裕次郎さん、渡さん、小林専務たちが、石原プロで本当に作りたかったけれど叶わなかった『大きな映画』を、この手（舘プロ）で形にするのが僕の最後の役目」と、魂を継承した大いなる野望を固く誓う。

また、舘ひろしの俳優人生をガラリと変えた最大の転換点――名作ドラマ「パパとムスメの７日間」の撮影舞台裏も激白！当時50代にして「女子高生役」に挑むことになった舘が、女子高生の挙動や生態を徹底的に研究したという、ストイックかつお茶目な役作りが明かされる。

そのほか、豪雨のなかで名優・勝新太郎さんから学んだ“魅せる美学”のエピソードや、被災地へと自ら赴き、力強く復興を支え続けてきた石原軍団の「被災地支援（炊き出し）」への熱い想いまで、その魅力のすべてが語り尽くされる。

「お芝居は上手い下手じゃない、画面を支える圧倒的な存在感、そして気持ちでやっていくもの」――石原軍団の魂を胸に、今なお衰えない全開の男気、そしてファンを愛し、現場を愛し続ける真心に迫る極上の60分間。

■番組情報

「日曜日の初耳学」

MBS／TBS系全国ネット放送

2026年6月21日（日）22時00分〜22時54分

◆出演者

[ＭＣ]

林修

大政絢

[スタジオゲスト]

王林、河井ゆずる（アインシュタイン）、木嶋真優、澤部佑（ハライチ）、中島健人

[VTR出演] 舘ひろし、石原良純、黒川想矢