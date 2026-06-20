＜速報＞渋野日向子は2日目「69」、予選通過圏内でホールアウト 竹田麗央が2差5位、勝みなみ8位
＜マイヤーLPGAクラシック 2日目◇19日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられており、日本勢は12人が出場している。
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115位タイで迎え、3試合連続の予選通過に向けて巻き返しを図った渋野日向子は、4バーディ・1ボギーの「69」とスコアを伸ばし、トータル1アンダー・59位タイでホールアウトした。現在、カットラインはトータル1アンダーとなっている。日本勢トップは、この日1イーグル・6バーディ・2ボギーの「66」をマークした竹田麗央。トータル7アンダー・5位タイにつけている。トータル6アンダー・8位タイに勝みなみ、トータル4アンダー・19位タイに2試合ぶり出場の山下美夢有と岩井千怜、トータル3アンダー・31位タイに笹生優花、トータル2アンダー・49位タイに岩井明愛、トータル1アンダー・60位タイに渋野、吉田優利がつけており、8人が予選通過圏内に入っている。トータル1オーバー・94位タイに西村優菜と原英莉花、トータル5オーバー・132位タイに馬場咲希、櫻井心那となっている。なお、竹田、勝、山下、千怜、笹生、渋野、馬場は第2ラウンドのプレーを終えている。トータル9アンダー・首位タイにロティ・ウォード（イングランド）、キャシー・ポーター（オーストラリア）。トータル8アンダー・3位にカン・ミンジ（韓国）が続いている。今大会終了後のCMEグローブポイントランキング上位者は、来週の全米女子プロと「エビアン選手権」の出場権が与えられる。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第2ラウンドのスコア速報
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