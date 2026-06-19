本日の【上場来高値更新】 エスペック、レーザーテクなど68銘柄
本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受けAI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比196円高の7万1250円と7日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は68社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を2000円→2800円に増額した日本ゼオン <4205> [東証Ｐ]、ＡＳＭＬ関連株として物色人気となったレーザーテック <6920> [東証Ｐ]など。そのほか、エスペック <6859> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3186> ネクステージ 東Ｐ 小売業
<3441> 山王 東Ｓ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4980> デクセリ 東Ｐ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5367> ニッカトー 東Ｓ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6146> ディスコ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6265> コンバム 東Ｓ 機械
<6266> タツモ 東Ｐ 機械
<6323> ローツェ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ 電気機器
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6823> リオン 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器
<7245> 大同メ 東Ｐ 輸送用機器
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7875> 竹田ｉＰ 東Ｓ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を2000円→2800円に増額した日本ゼオン <4205> [東証Ｐ]、ＡＳＭＬ関連株として物色人気となったレーザーテック <6920> [東証Ｐ]など。そのほか、エスペック <6859> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3156> レスター 東Ｐ 卸売業
<3186> ネクステージ 東Ｐ 小売業
<3441> 山王 東Ｓ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4980> デクセリ 東Ｐ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5186> ニッタ 東Ｐ ゴム製品
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5367> ニッカトー 東Ｓ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6146> ディスコ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6265> コンバム 東Ｓ 機械
<6266> タツモ 東Ｐ 機械
<6323> ローツェ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ 電気機器
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6823> リオン 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6920> レーザーテク 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6996> ニチコン 東Ｐ 電気機器
<7245> 大同メ 東Ｐ 輸送用機器
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7875> 竹田ｉＰ 東Ｓ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8750> 第一ライフ 東Ｐ 保険業
<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
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