　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受けAI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比196円高の7万1250円と7日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は68社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を2000円→2800円に増額した日本ゼオン <4205> [東証Ｐ]、ＡＳＭＬ関連株として物色人気となったレーザーテック <6920> [東証Ｐ]など。そのほか、エスペック <6859> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<3156> レスター　　　東Ｐ　卸売業
<3186> ネクステージ　東Ｐ　小売業
<3441> 山王　　　　　東Ｓ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4021> 日産化　　　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器

<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4462> 石原ケミ　　　東Ｐ　化学
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4980> デクセリ　　　東Ｐ　化学
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5186> ニッタ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5332> ＴＯＴＯ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5367> ニッカトー　　東Ｓ　ガラス土石製品
<5384> フジミインコ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械

<6146> ディスコ　　　東Ｐ　機械
<6237> イワキポンプ　東Ｐ　機械
<6264> マルマエ　　　東Ｐ　機械
<6265> コンバム　　　東Ｓ　機械
<6266> タツモ　　　　東Ｐ　機械
<6323> ローツェ　　　東Ｐ　機械
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械

<6480> トムソン　　　東Ｐ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6570> 共和コーポ　　東Ｓ　サービス業
<6668> ＡＤプラズマ　東Ｓ　電気機器
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　電気機器
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<6800> ヨコオ　　　　東Ｐ　電気機器
<6806> ヒロセ電　　　東Ｐ　電気機器

<6823> リオン　　　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<6920> レーザーテク　東Ｐ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6996> ニチコン　　　東Ｐ　電気機器
<7245> 大同メ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7715> 長野計器　　　東Ｐ　精密機器
<7729> 東京精　　　　東Ｐ　精密機器

<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7875> 竹田ｉＰ　　　東Ｓ　その他製品
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器
<8750> 第一ライフ　　東Ｐ　保険業
<9824> 泉州電　　　　東Ｐ　卸売業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース