6月19日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



コーセル <6905> [東証Ｐ] 決算月【5月】 6/19発表（場中）

毎年5月20日時点で300株以上を1年以上継続して保有する株主を対象に、北陸エリアの特産品などを掲載したカタログ商品5000円相当（保有株数1000株以上で1万円相当）を贈呈する。なお、初回の27年5月20日基準日に限り、継続保有期間の要件を半年以上とする。



■中止 ――――――――――――――



ＣＲＡＶＩＡ <6573> [東証Ｇ] 決算月【12月】 6/19発表

26年6月末を基準日とする株主優待制度の実施を見送る。



■廃止 ――――――――――――――



サツドラホールディングス <3544> [東証Ｓ] 決算月【5月】 6/19発表

MBOが成立することを条件に、株主優待制度を廃止する。



株探ニュース