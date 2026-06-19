7月8日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ（毎週水曜よる10時放送）「ファーストクライ 母子救命救急班」。

本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。このたび、本作の世界観を象徴するポスタービジュアルを解禁！

ポスタービジュアルでは、産婦人科医・光井明希（比嘉愛未）を中心に、専攻医・永坂海斗（松島聡）、病院のコンシェルジュ・成宮忍（前田敦子）、新生児科医・富永航（濱正悟）、助産師・倉田千広（山村紅葉）、麻酔科医・藤堂直樹（岡部たかし）、院長・神谷玲子（真矢ミキ）といった母子救命救急班の面々が、“産声が響くまで諦めない”という強い意志を持って奮闘する姿が描かれている。赤ちゃんを抱き締める光井の表情から、新たな命と向き合う切実な想いが伝わってくる、力強いビジュアルに仕上がっている。

ドラマの本編映像も解禁！映像は、TVer番組ページ、日テレドラマ公式YouTubeチャンネル、ドラマ公式SNS等で視聴が可能。

URL：https://youtu.be/jzdVOetxCSM

さらに、母子救命救急班と関わる新たなキャストも情報解禁！珠城りょう、瞳水ひまり、俵木藤汰、松本恵莉紗、伊藤麻実子、細井じゅんが出演する。

麻酔科医・間山千夏（まやま・ちなつ）役 … 珠城りょう

産婦人科専攻医・高木梨乃（たかぎ・りの）役 … 瞳水ひまり

厚生労働大臣・磯崎博嗣（いそざき・ひろつぐ）役 … 俵木藤汰

看護師・住本七海（すみもと・ななみ）役 … 松本恵莉紗

看護師長・月村香苗（つきむら・かなえ）役 … 伊藤麻実子

新生児科医・早乙女琢磨（さおとめ・たくま）役 … 細井じゅん

※画像は上・左から 瞳水ひまり、珠城りょう、俵木藤汰、下・左から 伊藤麻実子、松本恵莉紗、細井じゅん

＜イントロダクション＞

その産声（ファーストクライ）が響くまで、私たちは諦めない。

少子化、医師不足、地方で相次ぐ産科の閉院――。

令和の今、母子の命を守る“お産の現場”がかつてない危機にさらされている。

ハイリスク妊婦の分娩を担う周産期母子医療センターでさえ、緊急搬送の受け入れに限界があるという現実。

そんな中、都内の一等地にそびえる日本屈指のセレブ病院で、院長の特命により、“あるチーム”が秘密裏に結成される。

――その名は、母子救命救急班。

彼らの使命は、行き場を失ったワケあり妊婦たちを無償で救うこと。

チームの要となるのは、卓越したスキルを持つ産婦人科医・光井明希。

彼女は片耳に難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの産声を聞くことに執着する、叩き上げのスペシャリスト。

果たして、光井率いるチームは、零れ落ちようとする命を救う“最後の砦”となれるのか……!?

華やかなセレブ病院の裏側で、新たな命を守り抜く母子救命救急班の奮闘を描く、メディカル・エンターテインメント！

＜番組概要＞

脚本：浜田秀哉

音楽：菅野祐悟

演出：大谷太郎 上田迅（ザ・ワークス）

チーフプロデューサー：松本京子

シニアプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：森有紗

山田勇人 遠藤光貴 大垣一穂（ザ・ワークス）

主題歌：JUJU「夏蝉」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

制作協力： ザ・ワークス

製作著作： 日本テレビ

ホームページ：https://www.ntv.co.jp/firstcry/

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推奨ハッシュタグ：#ファーストクライ

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