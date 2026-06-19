須田景凪が、ニューアルバム『LOVE HATE』を9月9日(水)にリリースすることを発表。あわせて最新ビジュアルも公開した。

約3年ぶりとなるメジャー3枚目のアルバムとなる今作は映像盤、グッズ盤、通常盤の3形態でリリース。

ジャケット・アートワークは、イラストレーター／映像作家のアボガド6が描いたイラストがデザイナー・吉良進太郎によって融合された作品となっている。

アルバム収録楽曲は、TVアニメ『月が導く異世界道中 第二幕』オープニングテーマ「ユートピア」、TVアニメ『暗殺教室』再放送 第2弾オープニングテーマ「ラストルック」、TVアニメ『夢中さ、きみに。』オープニング主題歌「ラブル」、3年連続で担当を務めているdアニメストア CMタイアップソング3曲「エイプリル」「ミラージュ」「ニーナ」、ドラマ『クラスメイトの女子、全員好きでした』主題歌「ユーエンミー」、ドラマ『俺たちバッドバーバーズ』オープニングテーマ「リベラ」とタイアップソングを多数収録。

そして、SNSを中心に話題の楽曲「ミーム」、ヒトリエを演奏に迎え須田景凪が歌唱し再解釈した「WOLF」と話題曲 、そして新曲6曲を含む全16曲を収録予定とフルボリュームな内容に。

さらに、本作に収録される新曲「悪夢」が6月24日(水)から先行配信されることが発表された。今更になって溢れてくる後悔を綴ったドラマチックなトラックに繊細なメロディーが心を揺さぶるバラード楽曲となっており、ニューアルバムのプロローグ的な位置付けの楽曲となる。本日よりApple Music Pre-add、Spotify Pre-save（配信予約）もスタートしている。

なお、映像盤は初回生産限定3Blu-ray付き商品で、三方背ケースに48Pに及ぶブックレットを同梱した仕様。2024年6月に開催された＜須田景凪 HALL TOUR 2024 “Artless” at LINE CUBE SHIBUYA＞、2025年4月に開催されソールドアウトした＜須田景凪 LIVE 2025 ” 花霞” at 日比谷公園大音楽堂＞、そして2026年3月に開催された＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER” at Kanadevia Hall＞のライブ映像をフルサイズで収録され、合計5時間を超える超豪華盤となっている。

グッズ盤は完全受注生産限定盤で、アボガド6オリジナルデザインのファブリックトイが同梱された特製BOX仕様。7月5日(日)までに予約購入した方のみが手に入れることができる。

CDショップ予約先着特典も決定しており、Rearrenged音源など各ショップ毎に豪華特典がもらえる。7月5日(日)までに早期予約すると、クリアファイル Artist Photo ver.（A4サイズ）も付くダブル特典となる。

そして、9月19日(土)にはSGC HALL ARIAKEにてワンマンライブも開催。

ライブタイトルは＜須田景凪 HALL LIVE 2026”LOVE HATE : ERROR”＞。キービジュアルも公開された。

なお、須田景凪は、初となる公式アプリライブツアー＜須田景凪 yawn LIVE TOUR “knot”＞を8月よりさいたま、神戸、金沢の3都市にて開催することも決定している。

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◾︎須田景凪 コメント

「LOVE HATE」というアルバムをリリースします。

振り返れば、幼い頃から今に至るまで

自分が愛してきたものと憎んできたものは

同じ対象であることが多かったように思います。

その矛盾のような感覚こそが

自分という人間を形づくっているのだと

最近は考えています。

この作品が、誰かの中にある

愛と憎しみのあいだにも届いたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

Major 3rd Album『LOVE HATE』

発売日：2026年9月9日(水)

予約購入リンク：https://keinasuda.lnk.to/LOVE_HATE_ALBUM

レーベル：A.S,A,B

【映像盤】CD+3Blu-ray

品番：RZCB-87211/B〜D

価格：\15,800 (tax out)

初回生産限定盤

仕様：三方背ケース

封入特典：48Pブックレット

【グッズ盤】CD+ファブリックトイ

品番：RZZB-87212

価格：\8,100 (tax out)

完全受注生産限定盤（予約締め切り：7/7(火)迄）

仕様：特製BOX

【通常盤】CD only

品番：RZCB-87213

価格：\3,500 (tax out)

初回仕様：三方背ケース

収録内容

[CD] ※全形態共通

・ユートピア

・エイプリル

・ユーエンミー

・ミラージュ

・WOLF

・ラストルック

・ラブル

・ミーム

・リベラ

・ニーナ

・悪夢

他全16曲収録予定

[Blu-ray] ※【映像盤】のみ収録

DISC-1

須田景凪 HALL TOUR 2024 “Artless” at LINE CUBE SHIBUYA

DISC-2

須田景凪 LIVE 2025 “花霞” at 日比谷公園大音楽堂

DISC-3

須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER” at Kanadevia Hall

[CDショップ予約先着購入者特典]

タワーレコード：クリアファイル TOWER RECORDS ver.（A4サイズ）

HMV：クリアファイル HMV ver.（A4サイズ）

Amazon：楽曲A -Rearranged ver.- CD

楽天ブックス：楽曲B -Rearranged ver.- CD

セブンネットショッピング：楽曲C -Rearranged ver.- CD

mu-moSHOP/Hi,mu-mo：缶バッジ（54mm）

OFFICIAL GOODS STORE：ピック（LOVE HATE ver.）

その他CDショップ：ステッカー（60×60mm）

[早期予約特典]

クリアファイル Artist Photo ver.（A4サイズ）

受付期間：2026/7/5(金)23:59迄

対象品番：【AL+Blu-ray Disc3枚組(スマプラ対応)】RZCB-87211/B〜D 映像盤

【AL(スマプラ対応)】RZCB-87213 通常盤

【特殊商品(スマプラ対応)】RZZB-87212 グッズ盤

＜須田景凪 yawn LIVE TOUR “knot”＞

8月21日(金)

HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 [SOLD OUT]

OPEN 18:30 / START 19:00

お問い合わせ：SOGO TOKYO

03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く）

8月30日(日)

神戸VARIT [SOLD OUT]

OPEN 16:30 / START17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く）

9月6日(日)

金沢REDSUN

OPEN 16:30 / START17:00

お問い合わせ：FOB金沢

076-232-2424（平日11:00〜17:00）

前売り：スタンディング\7,800(税込)[ドリンク代別]

＜須田景凪 HALL LIVE 2026 ＞

日程：2026年9月19日(土)

会場：SGC HALL ARIAKE

OPEN17:00 / START:18:00

チケット：\8,800 (全席指定席)

問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999 (月〜土12:00~13:00 / 16:00~19:00 ※日曜・祝日を除く)

Official HP:https://www.tabloid0120.com/