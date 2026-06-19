スニダン、完売続出の日本代表ユニ“偽造品”に注意喚起 “真贋ポイント”を説明
SNKRDUNK（スニダン）を運営するSODAは19日、流行中の日本代表チームのサッカーユニフォームの偽造品に関するトレンドレポートを公開した。
【比較画像多数】これは明確…『サッカー日本代表』“偽造品”の真贋ポイント
同社は「今年は6月11日にサッカーの世界大会が開幕し、日本代表への期待が高まる中、日本代表チームのサッカーユニフォームの需要がかつてないほど高まっています。アディダスジャパンが3月に発売した日本代表チームのアウェーユニフォームの売上は、前回大会比で約29倍を記録」と発表。「スニダンにおいても、日本代表チームのアウェーユニフォームの取引数が開幕5日前と開幕日を比較して3倍超に急増。また、開幕後も日本代表チームの初戦に向けて取引数は増え続け、盛り上がりを見せています」とその人気ぶりを伝えた。
そのうえで、「こうした需要の高まりにより、二次流通市場では偽造品が拡大し、注意が必要な状況となっています」と拡大する市場において“偽造品”に対する注意を喚起。日本代表チームのサッカーユニフォームの購入時に注意すべき偽造品の真贋ポイントを紹介した。
■スニダンによる偽造品の真贋ポイント
▼商品名
adidas『サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム "ジャパンブルー/アッシュブルー"』
▼真贋ポイント
偽造品は胸のエンブレムの黒目部分のピッチが粗く円形も崩れて見えるほか、赤いラインが羽部分にまでかかるなど全体のデザインバランスに違和感が見られます。
スリーストライプスの縫製は正規品が白糸のみで統一されているのに対し、偽造品では複数色の糸が混在している場合があります。
国旗の枠部分も正規品は光沢のあるプリント加工なのに対し、偽造品では光沢がなくマットな仕上がりになっています。
▼商品名：adidas『サッカー日本代表 2026 アウェイ レプリカ ユニフォーム "オフホワイト/ブラック"』
▼真贋ポイント
偽造品は胸のエンブレムのモチーフの足先が直線的で不自然な形状になっているのに対し、正規品では湾曲した自然な造形となっており、細部のディテール表現に違いが見られます。
国旗の部分は正規品がシリコン素材を使用しているのに対し、偽造品はプリント仕様となっており質感に差が出ています。
タグも偽造品には非公式の品番が記載されています。
【比較画像多数】これは明確…『サッカー日本代表』“偽造品”の真贋ポイント
同社は「今年は6月11日にサッカーの世界大会が開幕し、日本代表への期待が高まる中、日本代表チームのサッカーユニフォームの需要がかつてないほど高まっています。アディダスジャパンが3月に発売した日本代表チームのアウェーユニフォームの売上は、前回大会比で約29倍を記録」と発表。「スニダンにおいても、日本代表チームのアウェーユニフォームの取引数が開幕5日前と開幕日を比較して3倍超に急増。また、開幕後も日本代表チームの初戦に向けて取引数は増え続け、盛り上がりを見せています」とその人気ぶりを伝えた。
■スニダンによる偽造品の真贋ポイント
▼商品名
adidas『サッカー日本代表 2026 ホーム レプリカ ユニフォーム "ジャパンブルー/アッシュブルー"』
▼真贋ポイント
偽造品は胸のエンブレムの黒目部分のピッチが粗く円形も崩れて見えるほか、赤いラインが羽部分にまでかかるなど全体のデザインバランスに違和感が見られます。
スリーストライプスの縫製は正規品が白糸のみで統一されているのに対し、偽造品では複数色の糸が混在している場合があります。
国旗の枠部分も正規品は光沢のあるプリント加工なのに対し、偽造品では光沢がなくマットな仕上がりになっています。
▼商品名：adidas『サッカー日本代表 2026 アウェイ レプリカ ユニフォーム "オフホワイト/ブラック"』
▼真贋ポイント
偽造品は胸のエンブレムのモチーフの足先が直線的で不自然な形状になっているのに対し、正規品では湾曲した自然な造形となっており、細部のディテール表現に違いが見られます。
国旗の部分は正規品がシリコン素材を使用しているのに対し、偽造品はプリント仕様となっており質感に差が出ています。
タグも偽造品には非公式の品番が記載されています。