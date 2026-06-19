韓国・東海（トンへ、日本名・日本海）〜鬱陵島（ウルルンド）間の旅客船航路付近の海上を漂流していた重さ150キロの大型冷蔵庫が回収された。

東海海洋警察署は18日、東海海洋警察306艦が前日午前9時40分ごろ、東海港の東方約22キロの海上で警備活動中に、長さ約1．8メートル、重さ約150キロに達する家庭用冷蔵庫が海面に浮かんでいるのを発見したと明らかにした。

当時、この冷蔵庫は旅客船が運航する航路付近の海上を漂流しており、船舶との衝突やスクリューへの巻き込み事故を引き起こす恐れが大きかった。

このため、現場にいた警備艦艇の乗組員は直ちにボートを投入して漂流物を固定した後、艦艇の海上クレーンを利用して安全に回収した。

回収された冷蔵庫は入港後、海洋環境公団に引き渡され、関連規定に基づいて廃棄物処理手続きが進められる予定だ。

東海海洋警察署の関係者は「海上に浮かぶ大型廃棄物は単なる環境問題ではなく、船舶の安全を脅かす危険要因になり得る」とし、「海上警備活動中に発見された危険要素を迅速に除去し、国民の生命と財産を守るため最善を尽くしたい」と述べた。