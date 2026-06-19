日本人観光客が落としたイヤホンを探し出した仁川（インチョン）空港のコンビニ店員の行動が、オンライン上で話題となった。

今月13日に韓国を訪れた日本人女性Aさんは最近、自身のSNSに、仁川国際空港内のあるコンビニで体験した出来事を投稿した。

Aさんは「当時、妹がコンビニでイヤホンを落とし、それが陳列棚の床の隙間に入ってしまった」とし、「あたふたしていたら、店員さんが探すのを手伝ってくれた」とつづった。

慌てているAさんたちに気付いたコンビニ店員は、「少し後ろに下がってください」と言った後、床にうつ伏せになり、陳列棚の隙間に手を入れてイヤホンを探し始めた。

Aさんが申し訳ない気持ちから、「もう諦めるから立ち上がってください」と何度も言ったが、店員はすぐには諦めなかった。

店員はついに陳列棚まで解体した後、狭くほこりだらけの隙間を素手で探り、イヤホンを探し出した。

Aさんは、床に横たわってイヤホンを探している店員の写真とともに、「こんな胸が熱くなる人助けを、本当にありがとうございます」と伝えた。

この投稿は日本のネットユーザーの間で大きな話題となった。ネットユーザーらは「本当に親切な店員だ」「韓国人の親切さに感動した」「韓国人が親切なのは知っていたが、これほどだとは思わなかった」などの反応を示した。

一部では、韓国旅行中の体験談を共有する人もいた。あるネットユーザーは「空港へ向かうバスに乗り遅れて待っていたところ、快く乗せてくれた運転手に出会ったことがある」と明かした。また、「韓国の列車内で意識を失って倒れたが、周囲の人たちが脈があるか確認し、水を持ってきて助けてくれた」という体験談もあった。