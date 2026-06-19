20日の中継では球種・球速・変化量など

詳細の投球データを表示する新CGも登場します！



試合中、監督・コーチからどんな指示が出ているのか？

ピンチの場面で、投手と捕手はどんな会話をしているのか？

監督経験者のダブル解説で、「試合を動かす言葉」を読み解く！

「監督がベンチで選手に話しかける会話」「捕手がマウンドに行って投手への声かけ」

といった試合中、中継カメラが捉える指示出し、声かけや会話に着目し解説の中日前監督の立浪和義さん、巨人元監督の高橋由伸さんが会話の中身を想像し、読み解きながら、中継を進めます。

巨人・橋上秀樹監督代行は、どんな作戦指示を出しているのか･･･

中日のバッター陣は、投手攻略のためどんな会話をしているのか･･･

その指示や声かけ、会話がどう試合を動かしていくのか、言葉の中身を読み解けば、もっと野球が楽しく見られる！

「試合中の言葉」に着目した中継をお楽しみください！





恩師、チームメート、家族からもらった大切にしている言葉･･･選手たちの「野球人生を支える言葉」を中継内で随時紹介！巨人、中日、両チームの選手にとって、野球人生の支えとなっている言葉、恩師からの教え、先輩からのエール、家族からのメッセージなど大切に心に留めている言葉を中継内で紹介していきます。巨人・坂本勇人 若手時代の原動力になった恩師からの言葉、中日・細川成也 運命を変えた 現役ドラフト移籍後にかけられた言葉など選手たちの「野球人生を支える言葉」 に加えて巨人・橋上秀樹監督代行が野村克也さんから受けた教えなど、監督・コーチの野球観の礎となっている言葉も紹介する予定です。野球少年少女の皆さんにとっては 日々の練習や努力の原動力として、野球を詳しくない方々にとっては 心揺さぶられる人生の教訓として、言葉にまつわるストーリーをお楽しみいただければと思います。

亀梨和也の副音声は 「人生を変えた言葉スペシャル」！

「熱男」松田宣浩＆「サッカー元日本代表」北澤豪・中澤佑二が登場！

地上波副音声は 「人生を変えた言葉スペシャル」とテーマを掲げて巨人、中日の選手たちの「野球人生を支える言葉」を深掘りしながら、松田宣浩さん、北澤 豪さん、中澤佑二さん、そして亀梨和也さんのそれぞれの人生で影響を受けた言葉に迫ります。

侍ジャパンの野手総合コーチを務めた松田宣浩さんには、WBCで選手達とのコミュニケーションで心がけた言葉、元サッカー日本代表の北澤豪さん、中澤佑二さんには

サッカーの試合中の言葉や、大舞台で支えとなった言葉について伺っていきます。

また、松田宣浩さんは 高校球児の父、中澤佑二さんはラクロス日本代表の姉妹の父でもありますが、子供の教育、子供とのコミュニケーションで大切にしている信念も伺います。そして、翌21日(日)にチュニジアとの大一番を迎えるサッカー日本代表に熱いエールを送ります！

自由視点映像「ボリュメトリックビデオ」がさらに進化！

最新技術を活用した投球データ新グラフィックが初登場！

投球や打球の軌道、選手の動きなど、NPB（日本野球機構）提供のDMP（データ・マネージメント・プラットホーム）に集約されたトラッキングデータを活用し、「ボリュメトリックビデオ（自由視点映像）」の中継映像上に、投球の球種・球速・変化量などをCG化し、ほぼリアルタイムで表示。

この「投球データ新グラフィック」が20日の中継で初登場します。

GIANTS TVとHuluでライブ配信する自由視点映像マルチアングル画面では、投球データが表示されるこちらの映像を、試合終了まで全球配信。

放送画面と併せて、至極の捕手目線の映像＆投球データをお楽しみください！

