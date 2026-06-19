日本テレビでは6月27日（土）25時40分〜26時40分 関東ローカルにて特別番組「The Fashion Post」を放送（TVerで1週間、Huluで1年間の見逃し配信あり）。

ラウールがファッションメディア「The Fashion Post」の編集長として番組を進行。編集部のエディターとしてYOUと郄比良くるま、そして解説役として元VOGUE JAPAN編集トップのティファニー・ゴドイ氏という豪華メンバーが出演。「ファッション」を徹底的に深掘りする。

放送直後からHuluで配信がスタート。地上波未公開の蔵出しトークもたっぷり入った完全版として独占配信される。

▼配信開始日時

第1話：6月27日（土）26時40分

第2話：7月4日（土）昼12時00分

第3話：7月11日（土）昼12時00分

番組では、いま世界で注目されている日本人デザイナーや、ファッション業界で起こっているクリエイティブディレクター交代劇など、ファッションというテーマを多角的に掘り下げる。専門的な話題はティファニー・ゴドイ氏が詳しく解説する。

そしてモデルとしてパリコレ出演経験もあるラウールが、ショーモデルのオーディションにおける過酷な現場を明らかにする。さらに、昨今問題となっているファッション業界と地球環境についての話題も。様々なブランドが行うサステナブルな取り組みを紹介する。

番組後半には世界で活躍するモデル・新井貴子が登場。知られざる下積み時代の苦労話や、フランス・パリ、イギリス・ロンドン、アメリカ・ニューヨークのショーの違いなどについても語る。

またラウール、YOU、くるまも私服やプライベートの買い物など、私生活におけるファッションについて赤裸々にトーク。ラウールが明かした衝撃の自宅エピソードに一同騒然！

■収録を終えたMCラウールのコメント

「ファッションをテレビで、というお話を頂いた時は、どちらの感覚も体験してきた自分にとってはかなり難易度の高い企画であると思う反面、何か業界に対して、番組を見る人にとって意義を残せる可能性があるとも思いました。 深すぎて見づらい番組になってしまっては本末転倒でありながら、浅い内容の連続では業界に対して失礼になることも理解しているつもりです。その深度の見極め方は探り探りではありましたが、とにかく出演者、スタッフのみなさんと楽しく収録ができたと思います。盛り上がりすぎて予定していたテーマもいくつか話せなかったり、おそらく大量にカットされている素材が存在すると思います。 つまり第二弾を希望しています！笑 是非ご視聴いただきたいです。」

■出演者

The Fashion Post編集長：ラウール

エディター：YOU

エディター：郄比良くるま（令和ロマン）

エディター・アット・ラージ（特別編集者）：ティファニー・ゴドイ（元VOGUE JAPAN編集トップ）

ゲスト：新井貴子