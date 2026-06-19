きょう6月19日（金）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」では、“伝説の家政婦”志麻さんの新居改装作業にタイムマシーン3号が参戦！

2年ぶりにお手伝いにやってきた2人を待ち受けていたのは過去イチの重労働の数々！息を切らし、大量の汗を流しながらの作業に2人もついにギブアップ寸前に!? そんな作業疲れを癒やす志麻さんからの差し入れは、野外で豪快に作る爆盛り鉄板ビビンパ。そして作業後の夕食も、白ご飯が進みまくるスタミナ満点メニューがズラリ。最後にはあのアイスをヒントにしたひんやりスイーツも？

スタジオには本日公開の映画『マジカル・シークレット・ツアー』に出演する有村架純と塩野瑛久が登場。アジのたたきとたっぷりの薬味を使った志麻さん特製サラダを試食した有村は、「噛めば噛むほどいろんな風味が…！」とあっという間にペロリと完食！

■“伝説の家政婦”志麻さん 新居改装ドキュメント

いよいよ完成も間近に迫ってきた志麻さんの新居改装。今回助っ人にやってきたのはタイムマシーン3号。2年前にも助っ人として参戦した彼らは、総重量12トンにも及ぶ土のう運びなど超絶ハード作業をこなしてきた頼れる存在。そんな2人を待ち受けていたのは、子供部屋の壁張りや壁のペンキを削って風合いを出す作業、そして重さ60kg以上のブロックを畑に何個も積み上げてボックスを作っていく作業と、このコーナー史上最大レベルの重労働の数々！あまりのハードさに「もう芸能界辞めます…」と思わず弱音を吐く場面も…!?

そんな疲れを吹き飛ばすのが、志麻さん特製のおもてなしメニュー。お昼休みには野外で豪快に仕上げる爆盛り鉄板ビビンパが！そして作業後の夕食にもアジのたたきとたっぷりの薬味を使ったご飯が進みまくるサラダやご飯が欲しくなるという新感覚の肉料理が登場し、みんなの箸が止まらない！最後にはあの人気アイスをヒントに志麻さんが考案した新スイーツも登場。