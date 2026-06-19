本日6月19日（金）よる7時放送の日本テレビ「金曜ミステリークラブ!!!」（毎週金曜よる7時放送）。

金曜ミステリークラブ主宰のノブが、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まった豪華ゲストにさまざまなミステリーを仕掛け、考察の世界に誘う。

今回も世界各国のさまざまなミステリーからクイズを出題。まずは、絶体絶命の危機から生還、そして解決へと導いたミステリー。

ある日、小学生の女の子が何者かに車で連れ去られ、山間の河川敷に張られたテントに軟禁されてしまう。10時間後、少女は無事に保護されたものの、現場に犯人の手がかりは残されておらず、少女も犯人の顔をはっきりと覚えていなかった。しかし、少女が覚えていた“ある記憶”をきっかけに捜査が大きく動き出す。犯人のスピード逮捕へつながったその記憶とは？

住宅街で起きた摩訶不思議な出来事もご紹介。

――2024年、アメリカの住宅街が突然ピンク一色に！家、車、街のあちこちがピンクに染まる異変が起きる。しかし、住民は怒るどころか「感謝しているわ！」と大喜び。一体なぜ？

――三重県の閑静な住宅街にある歩行者用信号機が、ポッキリと折れてしまった！信号機の寿命はまだ半分も残っていたのに、突如倒れた理由とは？

日本中を震撼させ、「木嶋佳苗劇場」とまで騒がれた事件も取り上げる。

2009年8月、車から身元不明の遺体が発見。一見自殺かと思われたが、司法解剖の結果、いくつもの不審な点が明らかに。そこで捜査線上に浮上したのが、のちに“平成の毒婦”と騒がれることになる木嶋佳苗死刑囚だった。

木嶋は、婚活サイトを通じて知り合った多くの男性から多額の金をだまし取り、男性たちは皆、同じような最期を迎えていた。警察はまず詐欺の疑いで木嶋の自宅を家宅捜索するも、彼女は一貫して無実を主張。結局釈放されてしまう。

絶体絶命の状況から、警察はどうやって木嶋を逮捕まで追い詰めたのか？執念の舞台裏に迫る。さらに、木嶋が獄中で3回も行ったことが明らかになると、スタジオは騒然。

出演者の間でさまざまな考察が飛び交うなか、戸田恵子やMEGUMIらの推理がさえ渡り、ノブが思わずタジタジに!? 一方、舘ひろしの“ファンタジー”な推理には、スタジオや二宮から「かわいい！」と声が上がる場面も。

そして、今回もVTRに豪華ゲストが出演！Hey! Say! JUMP・八乙女光がVTRのどこかに登場し、考察のヒントをくれる。また、再現ドラマに刑事役として小出恵介が出演。事件を鋭く追う圧巻の演技にも注目だ。

■出演者

＜主宰＞

ノブ（千鳥）

＜会員＞

二宮和也、舘ひろし、戸田恵子、MEGUMI、横澤夏子

＜VTR＞

八乙女光（Hey! Say! JUMP）、小出恵介

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