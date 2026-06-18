【ゴチになります27 第12戦】

ゲストはKEY TO LITの猪狩蒼弥さん！

テーマは“雨の日はおウチで盛り上がろうゴチ”

家でも楽しめる最新おもちゃやゲームを大紹介！

猪狩さんのゴチレギュラー狙ってる発言でまっすーとバチバチ！？

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】カサブランカシルク 丸ビル店

【住所】東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング5F

【電話番号】050-5492-2849

【営業時間】

ランチ

月〜金 11:00 〜 15:00 (L.O. 14:30)

土・日・祝日 11:00 〜 15:30 (L.O. 15:00)

ディナー

月〜土 17:30 〜 23:00 (L.O. 22:00)

日・祝日 17:30 〜 22:00 (L.O. 21:00)

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】無し（施設休業日に準ずる）

【アクセス】



・地下鉄丸ノ内線 東京駅 徒歩1分

・JR東京駅 丸の内中央口 徒歩2分

・地下鉄丸ノ内線 大手町駅 徒歩5分

・地下鉄千代田線 二重橋前〈丸の内〉駅 徒歩5分

【お店紹介】

東洋のリゾート地を思わせるノスタルジックとエキゾチックをコンセプトに

アジア各国の料理を洗練されたスタイルで提供するレストラン。

カサブランカで飾られたフロアからは赤レンガ造りの東京駅をぜひご堪能ください。



結果発表

設定金額：1万8000円

自腹額：14万3800円 猪狩蒼弥 食事代支払い

おみや：2万2400円 岡村隆史・白石麻衣（1人1万1200円） おみや代支払い

1位倉科カナ（＋100円）1万8100円2位増田貴久（＋500円）1万8500円2位矢部浩之（＋500円）1万8500円4位岡村隆史（−1700円）1万6300円4位白石麻衣（＋1700円）1万9700円6位佐野勇斗（−2100円）1万5900円7位せいや（−2900円）1万5100円最下位猪狩蒼弥（＋3700円）2万1700円

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