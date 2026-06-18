映画『Michael／マイケル』舞台裏を主演・監督・製作陣が語り尽くす映像公開！副音声上映も決定

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映画『Michael／マイケル』（大ヒット公開中）より、“キング・オブ・ポップ”映画化の舞台裏を語り尽くす主演・監督・製作陣 3ショットインタビュー映像が解禁された。

■映画『Michael／マイケル』圧巻のオープニング成績を樹立

6月12日に日本公開初日を迎えた映画『Michael／マイケル』は、6月12日～14日の週末3日間で動員67万2,056人、興行収入10億9,002万3,220円を記録。動員・興行収入ともに2026年公開の邦画・洋画実写映画No.1となる圧巻のオープニング成績を樹立し、日本中を熱狂の渦に巻き込む歴史的な大ヒットスタートとなった。

さらに、全世界興行収入は6月16日時点で9億3,400万ドルを突破し、『ボヘミアン・ラプソディ』（2018年）の世界興行収入9億1,100万ドルを上回り、音楽伝記映画として歴代No.1の記録を更新中。全世界累計興行収入10億ドル突破も目前に迫るなか、日本での興行成績にも世界中から大きな注目が集まっている。

本作で描かれるのは、父の支配と自身のビジョンの狭間で揺れながら名曲を生み出していく若き日のマイケルの“創造の瞬間”、そしてその才能ゆえの孤独に苦悩するひとりの人間としての姿だ。

主演にはマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜擢され、幼少期をジュリアーノ・ヴァルディが演じる他、父ジョセフ役にコールマン・ドミンゴ、母キャサリン役にニア・ロング。加えて音楽プロデューサーのクインシー・ジョーンズ役をケンドリック・サンプソン、弁護士ジョン・ブランカ役をマイルズ・テラーが演じるなど、実力派キャストが集結している。

■“キング・オブ・ポップ”の知られざる素顔に迫る超貴重インタビュー

そんな世界を熱狂させている『Michael／マイケル』より、このたび解禁されたのは、マイケル・ジャクソンを演じたマイケルの甥、ジャファー・ジャクソン、監督のアントワーン・フークア、そして『ボヘミアン・ラプソディ』を手掛けた名プロデューサーのグレアム・キングによる豪華3ショットインタビュー映像。本作で描かれるマイケルのあらたな一面や、撮影の舞台裏について語っている。

フークア監督の欠席により、先日のジャパンプレミアでは実現しなかったこの豪華鼎談。主演・監督・プロデューサーの3人が揃って本作への思いを語る、ここでしか見ることのできない特別なインタビュー映像となっている。

ジャファーは本作について、「個人的には本作の重要性を感じている。マイケルを題材にした作品はたくさん作られてきたけどこれほど個人的な視点は初めてだ。彼がスターになる前の知られざる一面が描かれている」と説明。続けて、「だから観た人は驚くんじゃないかな。初めて知ることだらけだからね」と、本作ならではの魅力をアピール。世界的スターになる以前のマイケルの姿や、これまで語られてこなかった内面に迫る作品であることを強調した。

続いて製作を務めたグレアム・キングも、「映画のセリフにもあるが、“ミステリアスでいたい”とマイケルは私生活を伏せた。“ハレー彗星が毎週来たら誰も見ない”とね。私生活は謎だったから知らない人が多いが、『スリラー』制作時はまだ実家暮らしだったんだ。信じられないが、事実だ。そういう知られざる一面を見せることに意味があるんだ。YouTubeで観られるものを映画にしても意味がない。マイケルの内面を理解してもらいたいんだ」と、本作に込めた思いを熱く語っている。

また映像では、ジャファーに対するフークア監督の絶大な信頼もうかがえる。監督は「ジャファーは“優しいライオン”だ。優しい顔の裏で懸命に牙を研いでいる。ダンスも歌も演技も何もかも本当にすばらしかった」と絶賛。ジャファーもまた、オーディションを経て本作への参加を決意した経緯について、「本作のクリエイティブな構想を聞いて、“参加したい”のはもちろんのこと、“マイケルの本質を捉えたい”そう思うようになった」と回想。ひとりの人間としてのマイケルを表現することに強く惹かれたことを明かしている。

さらに話題は、撮影初日に挑んだ名曲「バッド」のパフォーマンスシーンへ。ジャファーは、「ものすごいエネルギーを感じながら踊った。あそこまで仕上げるのに前日の夜までかかった」と撮影当時を振り返り、「マイケルのパフォーマンスは別次元だ。心構えが違う。舞台裏のマイケルと舞台上のマイケルは別人だ。マイケルを掘り下げる過程でそのことに気づいた」と役作りの奥深さについても語っている。

「バッド」撮影シーンの現場には、エキストラやスタッフを含めて1,000人以上が集結したそう。ジャファーは、「初日にステージに上がった時セットのエネルギーと勢いに圧倒されたのを覚えてる。“ついに始まった”と実感した。そして音楽が流れた瞬間に“最高のショーをするぞ”と腹を決めた。監督に準備はいいかと聞かれ笑顔を返したのを覚えてる」と、その瞬間の高揚感を振り返る。これに対しフークア監督も、「あのパフォーマンスはすばらしかった。君の才能を目の当たりにして圧倒された」と称賛を送っている。

主演俳優、監督、プロデューサーという本作の中核を担う3人が、それぞれの視点から映画の魅力や制作の裏側を明かした本映像。マイケル・ジャクソンという伝説的アーティストの華やかな成功の裏にあった素顔や知られざるエピソード、そして彼の人生を映画として描く意義に迫る内容となっており、映画を鑑賞した人はもちろん、これから観る人にとっても作品への期待がさらに高まる貴重なインタビューとなっている。

■洋画史上初 『Michael／マイケル』 副音声上映決定

大きな反響を呼んでいる映画『Michael／マイケル』より、このたび、洋画史上初となる副音声付上映が決定した。6月26日よりスタートする「出張！共感シアター マイケル深堀り 副音声上映」では、ミュージシャンであり、マイケル・ジャクソンに関する多くの著作でも知られる西寺郷太（NONA REEVES）と、音楽ジャーナリストで、本作の字幕監修も務めた高橋芳朗がコメンテーターとして参加。

劇中のシーンにあわせて、マイケル・ジャクソンにまつわる貴重な逸話や、当時の音楽業界話をイヤホンで聴きながら鑑賞できる、本作ならではのスペシャル上映となる。“キング・オブ・ポップ”を愛してやまないふたりだからこそ実現した濃密なトークセッションは、初めて鑑賞する人はもちろん、すでに作品を観た人にもあらたな発見をもたらしてくれるはずだ。

■映画情報

映画『Michael／マイケル』

大ヒット上映中

監督：アントワーン・フークア

脚本：ジョン・ローガン

製作：グレアム・キング、ジョン・ブランカ、ジョン・マクレイン

出演：ジャファー・ジャクソン、ジュリアーノ・ヴァルディ、コールマン・ドミンゴ、ニア・ロング、ケンドリック・サンプソン、マイルズ・テラー、ローラ・ハリアー、ケイリン・ダレル・ジョーンズ 他

配給：キノフィルムズ

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■関連リンク

映画『Michael／マイケル』作品サイト

https://www.michael-movie.jp