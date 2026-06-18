次回『Venue101』は45分の拡大版！マイケル・ジャクソンやNHKサッカーテーマの特集も

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6月20日のNHK総合『Venue101』#115は、45分の拡大版。A ぇ! group、Kvi Baba × KREVA、THE JET BOY BANGERZ、JI BLUE、≠MEの5組が生出演する。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Aぇ! group「でこぼこライフ」

Kvi Baba「BPM feat. KREVA」

THE JET BOY BANGERZ「BLACK SHEEP」

JI BLUE「景色」

≠ME「愛くださいませ」

※アーティスト名五十音順

グループで初主演を務める映画が話題の Aぇ! group は、その主題歌である「でこぼこライフ」を歌唱。ハイテンションな応援ソングで、聴く人をポジティブにする。

『Venue101』、3度目の出演となるラッパーKvi Baba は、ヒップホップ界のキングことKREVA との共演で「BPM feat. KREVA」を披露。Kvi Babaからのオファーで実現し、ヒップホップチャートで1位を獲るなど話題を呼んでいるビッグコラボに注目だ。

THE JET BOY BANGERZは、最新曲「BLACK SHEEP」をテレビ初披露。振り付けや衣装など至るところにマイケル・ジャクソンのオマージュが散りばめられているこの曲。今回のマイケル・ジャクソンコーナーを見れば、より深くこの曲の魅力が見えてくる。

JO1とINIから、サッカーを愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット、JI BLUE。サッカー日本代表「最高の景色を 2026」オフィシャルアンバサダーを務める彼らが、日本代表の背中を押す、公式テーマソング「景色」を歌唱する。

そして、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ、≠MEは最新曲「愛くださいませ」をテレビ初披露する。

■いま、世界で再注目されるマイケル・ジャクソンの特集も

拡大版のスペシャル企画として、番組では、いま世界的に再注目されるマイケル・ジャクソンを特集。

1969年にジャクソン5でデビューして以来、ダンス、ボーカル、ライブパフォーマンス、映像作品などで音楽界に影響を与え続けてきたマイケル・ジャクソン。スタジオでは、「私の好きなマイケル」というテーマで、ゲストアーティストが、好きなダンスパフォーマンスやボーカルなど、それぞれの思い入れを語る。

さらに、幼少期からマイケルのダンスをカバーするなど“ファン歴17年”のマイケル通であるTAKI（THE JET BOY BANGERZ）がマイケルに関するクイズを出題する。

■歴代の「NHK サッカーテーマ」のパフォーマンス映像も

拡大版のスペシャル企画。もうひとつは、日々熱戦が繰り広げられているサッカーの祭典をテーマに届ける。

今回番組では各ゲストアーティストに「サッカーの祭典にまつわるアンケート」を実施。それをもとにサッカー日本代表が出場した過去8大会の試合映像から、“アーティストが思い出に残るシーン”を、NHKに残る貴重な映像で振り返りる。

さらに、2002年から続く歴代の「NHK サッカーテーマ」も紹介。ポルノグラフィティ、ORANGE RANGE、Superfly、椎名林檎、Suchmos、King Gnu…聴けばあの頃の記憶が蘇る、それぞれのパフォーマンス映像は必見だ。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#115

06/20（土）23:00～23:45

NHK ONEで同時配信、1週間見逃し配信

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/venue101